Día sin IVA: la fuerte crítica de Claudia López al Gobierno por la medida

En el primer día sin IVA del año, las principales ciudades del país han sido objeto de grandes aglomeraciones en torno a centros comerciales y establecimientos de venta de electrodomésticos. Bogotá, capital del país, no ha sido la excepción.



El incumplimiento de las medidas de aislamiento social para prevenir la expansión de la covid-19 atemoriza a ciudadanos y gobernantes, pues puede generar el crecimiento exponencial en la cifra de contagiados con la pandemia.



Claudia López, alcaldesa de Bogotá, responsabilizó al Gobierno de las aglomeraciones presentadas en la capital del país.



"El Gobierno Nacional que no ha cumplido con la entrega de un solo ventilador UCI provoca hoy mayor aglomeración en Bogotá. Sitios cerrados sin buena ventilación son los de mayor riesgo de contagio", escribió la mandataria en su cuenta de Twitter.



Hizo una crítica directa a que se piense en la reapertura del comercio en estas condiciones, cuando el pais presentó este viernes la mayor cifra de contagios y fallecidos desde el inicio de la pandemia



"¿Subir las ventas y bajar las vidas?Qué insensatez! No cuidan y sí dañan!", puntualizó López.



Posteriormente, añadió que: Es una realidad provocada por una decisión gubernamental #DiaSinIVA que no tiene sentido económico (distorsiona precios), social (contradice meses de pedagogía de cuidado) ni epidemiologico (provoca Concentraciones, Cercanas, en sitios cerrados)

