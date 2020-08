IVán Cepeda sobre detención de Álvaro Uribe: "Nadie está por encima de la justicia"

Alejandro Cabra Hernandez

Ivàn Cepeda, senador por quien se inició la investigación por manipulación de testigos -fraude procesal y soborno- contra el expresidente Álvaro Uribe, hizo un llamado a la calma tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de determinar medida de aseguramiento domiciliaria contra el hoy senador del Centro Democrático.



"No hay personas que estén por encima de la ley, por más poderosas e influyentes que sean", señaló Cepeda.



El político de oposición definió este como "el comienzo de un proceso ante la eventualidad de un proceso de llamamiento a juicioso. La contraparte tiene todas las herramientas, recursos y procedimientos para garantizar su derecho a la justicia”.



Cepeda aclaró que él no ha "salido a buscar testimonios para realizar acusaciones" contra Uribe. "No hemos llamado a ningún testigo perteneciente a grupos paramilitares u organizaciones criminales ante la Corte Suprema".



Para el senador es imposible "decir que la Corte Suprema tomó una decisión superficial sin hacer un largo proceso con todo tipo de pruebas" y dijo sentirse listo para la etapa que inicia, con un posible juicio al expresidente.



En principio, fue Uribe quien demandó a Cepeda por supuestamente incitar a exparamilitares a que declararan en contra del expresidente, pero los magistrados de la Corte Suprema dieron un viro al proceso y abrieron investigación contra el propio Uribe.