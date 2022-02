Minsalud niega que se haya confirmado el fin de la pandemia del covid-19 en Colombia

"Nunca hemos planteado que es el fin de la pandemia. No hemos dicho que terminó", fueron las palabras del ministro de Salud, Fernando Ruiz, para negar la información que aseguraba que desde su cartera se había indicado que en Colombia estaba por terminar la pandemia del covid-19.



Ruiz se refirió a las noticias que manifestaban que la disminución de

las cifras de ómicron significaría que la pandemia culminaría en el país y, fue enfático en que es errado realizar esa conclusión porque todavía existe el riesgo de que se descubran nuevas variantes.



Lea además: Supersalud toma posesión de la EPS Emssanar por "negligencia en la prestación de servicios"



"Simplemente lo que se ha dicho es que el pico de ómicron viene reduciéndose y que va a venir bajando, seguramente podríamos tener un periodo endémico como el que tuvimos entre agosto y diciembre. Pero el país y el mundo están en riesgo de nuevas cepas, por lo tanto, todavía no se está diciendo que sea el fin de la pandemia", recalcó.



De igual manera, manifestó que una vez se compruebe que la pandemia el covid-19 está cerca de ser superada, serán las organizaciones de salud internacionales las que así lo confirmaran porque no es una conclusión a la que cada país llega individualmente.



"Se hará en su momento y será a nivel internacional con todas las declaraciones y consideraciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamerica nade Salud y de todos los organismos que tengan injerencia", comentó Ruiz.



Lea también: El 'viacrucis' que viven los antiguos usuarios de la EPS Coomeva tras su liquidación



Además, con relación al fin de la emergencia sanitaria que está vigente en el territorio colombiano, el Ministro explicó que desde el gobierno nacional aún no se ha determinado si esta medida será extendida o si culminará el próximo 28 de febrero.



"Termina el 28 de febrero y todavía estamos revisando la afectación que tengamos de ómicron para definir si se extenderá o no, pero aún no está esa decisión tomada", precisó Ruiz.