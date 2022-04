MinSalud aclaró que emergencia sanitaria, por ahora, continuará vigente en Colombia

El Ministerio de Salud aseguró este martes que, por ahora, la emergencia sanitaria continuará vigente, desmintiendo así la información que aseguraba que esta medida no sería extendida.



De acuerdo con lo manifestado por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, la decisión de levantar la emergencia sanitaria no se ha tomado. Sin embargo, sí comentó que es una decisión que se está analizando.



Según comentó Ruiz, para determinar si se levanta o no esta medida, que está vigente hasta este 30 de abril, se tienen que considerar varias estadísticas relacionadas con este virus, entre ellas las cifras de nuevos contagios y de fallecimientos a nivel nacional.



"Todavía no tenemos tomada la decisión de terminar la emergencia sanitaria, es una determinación que tiene varias consideraciones. Es muy positivo que los contagios y el número de fallecimientos han venido reduciéndose", indicó Ruiz.



De igual manera, el Ministro aclaró que aún hay países que mantienen la emergencia sanitaria, porque la Organización Mundial de la Salud aún no ha dado indicaciones de que esté cerca de limitarla, esto teniendo en cuenta que el virus del covid-19 todavía es considerado pandemia.



"Es necesario evaluar el canal endémico, el punto en el cual la mortalidad del país es similar a la que había previo al covid, pero también el contexto mundial. Todavía seguimos en el ámbito de pandemia, por eso eliminar la emergencia sanitaria es un decisión que hemos estado analizando, pero no hay una decisión al respecto", precisó Ruiz.