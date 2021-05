MinJusticia habla sobre protestas, infiltraciones y denuncias de abuso policial

Alejandro Cabra Hernandez

Quien habla es el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, que hace parte de la delegación de funcionarios de primer nivel del Ejecutivo que están en la capital del Valle del Cauca para ayudar a enfrentar el paro nacional.

¿Cómo va la judicialización de los civiles que han sido capturados en medio de los desmanes?

La Fuerza Pública, en coordinación con los organismos de control y las autoridades judiciales, están actuando. Hay más de 300 manifestantes capturados, con cerca de 100 imputaciones de cargos por delitos como violencia contra servidor público y obstrucción en vía pública; se están investigando 167 acciones vandálicas contra buses, de los cuales 149 ocurrieron en Bogotá y 18 incinerados en Cali, que además tiene afectaciones en 46 buses. Hay 130 ataques al sistema masivo de transporte de las principales ciudades; daños a bienes inmuebles; varios CAI destruidos y más de 400 policías lesionados. En infraestructura privada se presentaron daños en 5 centros comerciales, 36 supermercados, 51 bancos, 56 cajeros automáticos, 41 establecimientos de comercio, un colegio y un hotel que fue incinerado.



Se han escuchado también quejas sobre abusos de la Fuerza Pública. ¿Qué dice al respecto?

Los organismos de control y las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones correspondientes por los presuntos abusos de la Fuerza Pública. El Gobierno es respetuoso de todos los derechos de los ciudadanos y ese es el llamado que siempre ha hecho a la Policía y el Ejército, para que todas las operaciones de control se adelanten con el cumplimiento riguroso de protocolos de respeto por los Derechos Humanos. Pero también hay que ser enfáticos en que nuestras fuerzas de seguridad están cumpliendo con su misión de proteger a los colombianos, tenemos que respaldar a la Fuerza Pública, no me puedo ni imaginar cómo sería la anarquía y los atentados contra la población civil si no estuviera la Policía en las calles tratando de contener a los violentos. Hay que rodear a la Policía.



Hay mucha preocupación entre la ciudadanía porque ya va más de una semana de paro y siguen los bloqueos. ¿Cuándo volverá la normalidad a la ciudad?



En eso estamos trabajando. El presidente Iván Duque viene adelantando a nivel nacional diálogos con los diferentes sectores para lograr acuerdos, y en el ámbito regional y local se han instalado mesas de concertación. Aquí en Cali estoy con una amplia delegación del Gobierno que venimos realizando acercamientos con diferentes sectores, buscando ese objetivo de desbloquear la ciudad y que todo vuelva a la normalidad, pero no lo podemos hacer solos, necesitamos el acompañamiento de toda la ciudadanía, que manifieste a través de los diferentes medios su descontento, por las redes sociales que denuncien los abusos de los vándalos y respalden la institucionalidad para que no se afecte nuestra democracia.



Académicos de la ciudad dicen que detrás de toda esta violencia también hay mucho descontento de una juventud sin oportunidades. ¿Qué opinión le merece ese análisis?

A la juventud hay que darle oportunidades de empleo y estudio. El Gobierno está desarrollando diferentes programas que involucran a los jóvenes. La juventud tiene que ser protagonista de esta sociedad porque es el presente y el futuro de nuestro país. Este Gobierno apoya los proyectos de emprendimiento con participación de los jóvenes. El llamado es a que ese descontento lo manifiesten con propuestas para el desarrollo, que expresen su visión de país, ellos tienen mucho qué aportar.



Su presencia y la de otros altos funcionarios del Gobierno en Cali ha sido vista como una muestra de respaldo a la ciudad. ¿Qué acciones han realizado y hasta cuándo seguirá este acompañamiento?

Total respaldo del Gobierno a Cali y el Valle del Cauca. Como vallecaucano, me duele lo que está pasando con nuestro departamento, es mi deber, como parte de este Gobierno, sumar esfuerzos en la búsqueda de soluciones a la situación actual. Durante estos días en Cali se han logrado treguas entre la Fuerza Pública y los manifestantes en diferentes zonas, y en ese sentido quiero hacer un reconocimiento a la Policía por todo el esfuerzo que está haciendo para recobrar la seguridad en las calles.



Como lo manifesté, se han conformando mesas de concertación, escuchando a los diferentes sectores del Valle. También fueron despejadas algunas vías para dar paso a vehículos con alimentos, con el fin de evitar el desabastecimiento en la ciudad y se permitió el ingreso de combustible para abastecer algunas estaciones de servicio.



Se dice que Cali y el Valle serán incluidos en el diálogo propuesto por el presidente Duque con diferentes sectores. ¿Cómo y cuándo se dará esa participación?

Por supuesto, desde un comienzo el Presidente de la República y todo el Gobierno han estado pendientes de Cali. Por eso estamos aquí, para escuchar a los caleños y vallecaucanos, proponer alternativas de solución y acompañarlos en materia de seguridad. La participación del Valle del Cauca en los diálogos nacionales ya se está dando. Estas son mesas alternas que se vienen realizando, pero coordinadas con la mesa de diálogo nacional, donde cada decisión que se tome está siendo concertada con el presidente Iván Duque.