Ministra Corcho dice que el Congreso será el que decida la reforma a la salud

Luego de que los partidos Conservador y La U se sumaron el miércoles al Partido Liberal en rechazar el nuevo articulado de la reforma a la salud, la ministra Carolina Corcho sostuvo este jueves que el gobierno buscará concertarla con todos los sectores sociales y políticos, pero aclaró que es el Congreso el que decida.



En un mensaje de Twitter, desde su cuenta, la funcionaria indicó que "la única estrategia nuestra es mantener el diálogo con todos los sectores sociales y políticos para que se logre la mejor reforma a la salud. Es el Congreso en su independencia y función constitucional quien deberá tomar la mejor decisión para el pueblo colombiano".



De esa manera Corcho se pronunció luego de que se cayera el supuesto acuerdo del 99 % que supuestamente tenia el el Gobierno Nacional con todos los partidos de la coalición, pero en especial con el Conservador, Liberal y La U.



El primero en alejarse del acuerdo fue el partido Liberal, que a través del expresidente César Gaviria anunció que no continuaban con la idea de un texto único y, por el contrario, presentaría una reforma propia al legislativo.



“El Partido Liberal ha tomado la decisión de apartarse de la construcción del proyecto de Ley de reforma a la salud liderado por el Gobierno Nacional”, señaló Gaviria en un comunicado emitido este martes, después de una reunión que adelantaron con el Gobierno el lunes en la noche.



Gaviria advirtió que “en las últimas conversaciones con el Presidente de la República, la Ministra de Salud y sus equipos técnicos, observamos que estas líneas, base de cualquier acuerdo, no se han plasmado en la escritura de un articulado de ponencia de proyecto de Ley”.



Sobre esa misma línea se terminó el acuerdo que se estaba adelantando con los partidos Conservador y La U, pues las colectividades no encontraron que sus propuestas se incluyeran en el proyecto que será debatido en primer debate.



El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, manifestó que la colectividad se aleja cada vez más de los diálogos con el Gobierno, “porque consideramos que es una pérdida de tiempo”.



La presidente de La U, Dilian Francisca Toro, explicó que una vez se recibió la ponencia del proyecto de reforma a la salud encontraron que no se contemplaron los acuerdos pactados. Por esta razón, anunció que “presentaremos una ponencia alterna que recoja las propuestas presentadas”.