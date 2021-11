Min Defensa habla sobre el panorama de seguridad en el Valle para fin de año

El ministro de Defensa, Diego Molano, visitó Cali para verificar cómo se iban a desarrollar los protocolos de seguridad para los miles de deportistas que desde ayer compiten en los I Juegos Panamericanos Junior.



En el marco de esta visita habló con El País sobre la seguridad en Cali, contó qué se hará para garantizar la tranquilidad con el paso de la minga indígena por la ciudad, explicó cómo se están combatiendo las disidencias en el Valle y por qué considera que está llegando a su final el Clan del Golfo. También explicó por qué tiene algunas preocupaciones sobre Hezbolá.



¿Cómo se garantizará la seguridad en los I Juegos Panamericanos Junior que se realizan en Cali?



Tenemos tres propósitos, el primero es dejar establecido un dispositivo de seguridad para los juegos, el segundo es que ese dispositivo debe permanecer a lo largo de diciembre para lograr apoyar cualquier proceso de movilización que haya y garantizar una Navidad y reactivación segura.



En Cali habrá 2060 policías nuevos solo para garantizar la seguridad de los juegos, además se contará con un dispositivo de fuerzas especiales, Cais móviles y puntos de control en cada una de las sedes deportivas. Habrá patrullajes aéreos con una aeronave no tripulada que nuestra Fuerza Pública pone al servicio de Cali durante los Panamericanos y todo el mes de diciembre para hacer vigilancia aérea.

En un consejo de seguridad también se estableció que además de los 2060 nuevos policías contaremos con 1700 soldados en las vías del Valle del Cauca para garantizar la movilidad y hacer control de acceso a la ciudad. Adicionalmente, en Cali habrá 466 soldados que harán patrullajes conjuntos y tendrán puntos de control en la ciudad.



Todo este nuevo pie de fuerza permanecerá en el Valle hasta el 31 de diciembre para que los vallecaucanos sepan que aquí está su Fuerza Pública para garantizar la tranquilidad, pues eso es lo que merecen después de un año tan convulsionado. No volverá a haber bloqueos y ningún tipo de vandalismo.



¿Qué apoyo tendrá la Policía para garantizar la seguridad en el paso de la minga indígena la primera semana de diciembre por Cali?



El dispositivo para brindar seguridad en los juegos se queda y no vamos a permitir bloquear de nuevo y tampoco vamos a permitir algún tipo de afectación a bienes públicos o privados. A aquellos que quieran hacer una movilización pacífica se les garantizará acompañamiento de la Policía.



No le vamos a permitir ni un milímetro a la violencia y vamos a capturar a cualquiera que quiera atentar contra la tranquilidad de los caleños.



Este año, después de los destrozos del Paro Nacional, 240 miembros de la llamada Primera Línea han sido judicializados, 61 de ellos aquí en Cali.



A las personas de la minga indígena les digo que la manifestación pacífica se respeta y no permitiremos ni una sola afectación, abuso o bloqueo a cualquier ciudadano en Cali o en el Valle del Cauca.

“El tipo de secuestro que está ocurriendo hoy en su mayoría es cometido por bandas criminales, es extorsivo y por periodos de tiempo mucho más cortos”.

¿Cómo ve a Cali luego de seis meses de que haya finalizado el Paro?



Para mí esos han sido los días más duros como ministro de Defensa. A mí me golpeó mucho una noche que salimos en la madrugada y cuando llegamos a Meléndez, exactamente a la estación del MÍO y la vimos totalmente destruida y llena de piedra como si hubiera ocurrido una hecatombe, me impactó mucho, pero allí estaban nuestros soldados cuidando mientras Cali dormía con intranquilidad. Esa noche nos paramos allí a cantar el Himno Nacional y así darle respaldo a los policías y soldados. Los caleños no pueden volver a vivir eso y el pequeño comercio tiene que reactivarse.



Hoy uno ya puede ver que se reactivaron todos los Cais, se está reconstruyendo el MÍO y funcionan los cajeros electrónicos. Inclusive, hoy dieron una muy buena noticia porque el secretario dijo que la estatua de Sebastián de Belalcázar la van a poner en pie y yo creo que eso es un símbolo muy importante de reactivación.



¿Cuáles son las acciones para contrarrestar el posicionamiento de las disidencias de las Farc en el Valle?



Son dos los enemigos que le tienen ganas al Valle del Cauca y no se lo vamos a permitir: las disidencias de las Farc y el ELN. Cuando recibimos evidencias que empezaba a crecer la columna Adán Izquierdo empezamos a trabajar y estuvimos en una reunión desarrollando una campaña especialmente para la zona del norte del Valle y el centro de la región donde estaban comenzando a extorsionar. Allí se desarrolló una campaña para neutralizar a la Adán Izquierdo y ya van más de cuatro de sus cabecillas neutralizados. Poco a poco seguimos desmantelando esa organización que estaba afectando la parte de Florida y Pradera.



Adicionalmente, el ELN había hecho unos planes de expansión hacia el Valle del Cauca y por eso la neutralización que hicimos de alias Fabián y luego de alias el Diego elimina las posibilidades de que ellos tengan un plan de expansión. No estamos tranquilos y por eso estamos a la ofensiva para dar más golpes.

¿Es el Clan del Golfo la principal preocupación de las Fuerzas Militares hoy en día?



Hoy tenemos tres grandes amenazas: el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.



El Clan del Golfo es una organización que creció mucho por la criminalidad de alias Otoniel. A este sujeto lo capturamos después de siete años y esa es una señal de que en ningún lugar de este país se puede esconder una persona y afectar la integridad de los demás.



La captura de ‘Otoniel’ es el fin del Clan del Golfo y en los últimos 20 días 90 de sus miembros han sido capturados y seguiremos dando más golpes. Actualmente más de 200 operaciones se están desarrollando en contra de esa organización criminal y eso ha hecho que un grupo importante de ellos se estén desmovilizando y sometiendo a la justicia.



El Clan del Golfo dependía de una mente criminal como la de ‘Otoniel’ y él tenía control de todo, inclusive las personas que estaban en esa organización decían que él era como su papá.



¿Qué opina sobre la inminente salida de las Farc de la lista de grupos terroristas de Estados Unidos?



Como ministro de Defensa soy respetuoso de las decisiones de cualquier país. Lo que sí está claro es que las Farc y los que están en el Congreso tienen que responderles a las víctimas porque ellas aún están esperando reparación, verdad y justicia. Ellas están esperando que entreguen los bienes, que acaben las rutas de narcotráfico y que no digan, como Rodrigo Granda, que a los secuestrados los colocaban a realizar trabajos forzados porque ellos estaban aburridos.



¿Qué avances hay en la lucha contra el ELN? Usted acaba de ordenar que se intensifiquen los operativos contra este grupo luego del asesinato de tres soldados en el Catatumbo.



La gran amenaza para Colombia es que el régimen de Maduro actúa como retaguardia y brinda protección a grupos armados ilegales. La mayoría de cabecillas de las disidencias de las Farc y ELN operan en Venezuela y desde allí planean y financian actividades terroristas en Colombia.



Por este motivo desarrollamos un comando en Santander para desmantelar a disidencias de las Farc y al ELN porque es allá donde de un lado tienen laboratorios y luego lo transportan para exportar la droga en pistas clandestinas que tienen en Venezuela. Actualmente hay 14.000 hombres que están avanzando por esos puntos donde están estos grupos y así brindar seguridad.

Usted dijo que Irán y Hezbolá son un enemigo de Colombia, sin embargo reconoció que esta afirmación había sido apresurada, pero insistió en que hay preocupaciones frente a esa nación...



Es claro que Colombia tiene una relación con Irán y, como lo dijo el presidente Duque, nuestro país no declara a ninguna nación enemiga. Yo solamente, como ministro de Defensa, expreso preocupaciones frente a algunas informaciones que tenemos, especialmente de Hezbolá por los temas relacionados con el manejo de uranio, la relación que posiblemente tenga con grupos armados como las disidencias de Farc. Además, en Colombia tuvimos una operación reciente que gracias a una agencia de cooperación encontramos que financiados por Hezbolá se iba a cometer una operación en contra de un ciudadano extranjero en Colombia, fue gracias a esa información que logramos capturarlo y evitar ese atentado.

Homicidios

”Para combatir el homicidio en Cali se está haciendo una brigada especial contra este crimen. Esta brigada está desarrollando en este momento 61 procesos operaciones de judicialización en las localidades donde más homicidios se han presentado. Adicionalmente, se está haciendo un esfuerzo por el lado de la ladera con el Batallón de Policía Militar, pues se están realizando labores de patrullaje”, dijo Molano.