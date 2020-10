Más de ocho millones de vehículos transitaron por las vías del país durante el puente festivo

Álvaro José Carvajal Vidarte

El Ministerio de Transporte y la Policía de Carreteras informaron este martes que al menos 8.061.473 colombianos se movilizaron durante la culminación de la semana de receso escolar el fin de semana festivo. Accidentalidad disminuyó en un 21% frente al mismo periodo en el año anterior.



En cifras comparadas al año pasado, hubo un 19% menos que los movilizados en el mismo receso escolar del 2019 cuando en el país transitaron 9.996.216 vehículos. Para la capital del país se reportó que se movilizaron 1.620.401 automotores.



De acuerdo a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, resaltó el comportamiento de los viajeros y la capacidad institucional para atender la demanda y la importancia de la reactivación del sector turismo.



“Podemos informar que la movilidad durante esta semana alcanzó una cifra significativa, mientras que la siniestralidad en las vías se redujo en 21% al pasar de 1.078 siniestros a 851. Nuestro trabajo más urgente siempre será salvar vidas, por eso valoramos que los índices de siniestralidad reduzcan de manera sostenida, además constantemente trabajamos por una movilidad segura, fluida y que permite la reactivación económica del país”, sostuvo.

El director de la Policía de Transito, mayor general, Carlos Rodríguez, sostuvo que se intensificó en más del 50% la realización de pruebas de embriaguez, además la inmensa mayoría de usuarios viales atendieron las recomendaciones de prevención difundidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía de Tránsito.



“Hay que anotar que se impusieron más de 11.568 comparendos por infringir las normas de tránsito, pero acá hago un llamado porque no portar licencia de conducción, no tener la Revisión técnico mecánica ni el Soat vigentes, siguen siendo las infracciones más sancionadas”, declaró.