Más de 5.000 empleos en riesgo luego de la suspensión de operaciones de Viva Air

En medio de la crisis que ha generado la suspensión de operaciones de la aerolínea Viva Air, la incertidumbre se apodera de los sindicatos del sector, como la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo, entre otros, que señalan que temen por el futuro de los 5.000 trabajadores directos e indirectos que dependen de la compañía.



“La incertidumbre reina y no tenemos conocimiento de lo que pueda pasar sobre la integración o el fallo que pueda dar la Aeronáutica Civil, los trabajadores son lo más importante que tiene el país, se habla mucho de los usuarios, pero no tenemos claridad sobre los trabajadores, más de 5.000 familias se van a ver afectadas en el país”, señaló Daniel Gallo, presidente del Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo, Sintratac.



Además, afirmó que después de ocho días de esta crisis, 500 trabajadores de Viva Air han recibido la notificación por parte de la compañía para que renuncien de manera voluntaria, sin embargo, estas solicitudes aún no se han materializado, lo que para ellos representa un despido masivo sin previa autorización del Ministerio de Trabajo.



En esta rueda de prensa estuvo presente la congresista Jenifer Pedraza, de la coalición Centro Esperanza, quien pidió un acompañamiento del Ministerio de Trabajo, argumentando que esta crisis más allá de afectar a miles de pasajeros también afecta directamente a los trabajadores.



“Aquí estamos hablando del eslabón más frágil de la cadena de esta decisión que ha adoptado Viva, estamos hablando de 5.000 trabajadores, por supuesto no hay autorizado un despido masivo, pero además la ley prohíbe que este tipo de cierres intempestivos vayan de la mano con los la pérdida de los derechos de los trabajadores, un asunto muy crítico, debería existir un acompañamiento directo del Ministerio de Trabajo”, enfatizó la congresista Pedraza, agregando que el Ministerio de Trabajo puede adoptar medidas como las que se utilizaron en pandemia.



Por su parte, el presidente de la Sección de Aviación Civil de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, Edgardo Llano, señaló que si bien las medidas que ha adoptado el gobierno en pro de los usuarios son las correctas, esta misma voluntad debería existir para proteger las garantías laborales de los trabajadores



“Esa misa decisión política tiene que estar involucrada para salvar los puestos de trabajo, no puede ser que de un día para otro 5.000 trabajadores pierdan su puesto de trabajo y no haya una decisión política fuerte de Estado como la que debería haber, obviamente acompañamos el Gobierno de Petro, pero también queremos que las autoridades de transporte se involucren para encontrar un solución a esta grave crisis”, señaló Llano.



Finalmente, el capitán Juan Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Aviación, responsabilizó al Gobierno Nacional por la lentitud que ha tenido frente al trámite de integración.



"Se ha extendido en el tiempo una crisis y si el Gobierno tenía conocimiento de esta solicitud de integración y si la solicitud inicial fue en postpandemia que la empresa estaba en una situación crítica, la alerta temprana se dio en noviembre y estamos en marzo y no hubo ninguna decisión".