Más de 460 mil menores de 3 a 11 años han sido vacunados contra el covid-19 en Colombia

Desde el pasado 31 de octubre 460.261 menores entre los 3 y los 11 años han sido vacunados contra el covid-19 en Colombia, confirmó el Ministerio de Salud.



Según lo indicado por el Ministerio, hasta la fecha en todo el país han sido inmunizados contra el virus el 7% de los miembros de este grupo poblacional que, a nivel nacional, está compuesto por cerca de 7'100.000 menores.



"Respuesta masiva de los padres de familia a la vacunación de niños de 3 a 11 años en Colombia. Transcurridos 7 días de vacunación 460.261 niños de ese rango de edad han sido vacunados", escribió Fernando Ruiz, ministro de Salud en Twitter.



Entre tanto, Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, hizo un llamado a los padres de menores en este rango de edad a que los lleven a los centros de vacunación y así accedan a la vacunación para evitar riesgos por posibles contagios.



Según dijo, en el país más de 400 mil niños y niñas se han contagiado de covid-19, de los cuales 253 menores de 18 años han fallecido por complicaciones derivadas a esta enfermedad.



"Este es un grupo poblacional muy importante en el que, a pesar de que la incidencia de covid-19 es menor, no quiere decir que no sea grave. Al tener los niños, jóvenes y adultos de nuestro hogar vacunados garantizamos la protección familiar", mencionó.

Vacunación de menores en Cali

En el caso de Cali, las autoridades de salud informaron que de la meta de vacunar 230.000 niños entre los 3 y los 11 años, hasta este lunes en la ciudad ya se han aplicado 51.413 biológicos a esta población.



De acuerdo con lo manifestado por la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, esta población está siendo vacunada en todos los puntos y megacentros que se encuentran habilitados en la ciudad.



Además, se están adelantando jornadas especiales en las instituciones educativas para garantizar el acceso de todos los menores.



"Vamos a fortalecer las estrategias que estamos desarrollando en territorio como lo son vacunación en las diferentes instituciones educativas del Icbf, así como en los colegios públicos y privados", dijo.



