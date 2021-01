Margarita Cabello asumió como nueva procuradora general 

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Margarita Cabello Blanco asumió este viernes como nueva procuradora general. Reemplazará a Fernando Carrillo.



El primer mensaje que envió es que acompañará de lleno el proceso de vacunación con un objetivo muy claro “hacer que todos los colombianos puedan acceder a la vacuna en forma eficiente, equitativa y segura”.



La primer mujer procuradora del país indicó, además, que va a ejercer la función preventiva de forma técnica e independiente para lograr resultados concretos que privilegien el buen funcionamiento de la administración pública.

Lea también: Procuraduría inhabilitó por 13 años al general (r) Palomino, ex director de la Policía



“Acá no es advertir por advertir o prevenir por prevenir. Buscaremos que, con las observaciones planteadas, la administración pública mejore todos los días en beneficio de la comunidad”, dijo.



Cabello sostuvo que revisará temas tan sensibles como la jornada única, el Programa de Alimentación Escolar, la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, la salud, la calidad en los servicios públicos, la infraestructura vial, la implementación de los Acuerdos de Paz, el avance y desarrollo de las Alianzas Público Privadas, entre otros muchos temas.



Otro mensaje que envió en su discurso es que mantendrá su independencia y adoptará los fallos que corresponda a quién sea. “Vamos a ser aliados de los funcionarios que quieran acertar y adversarios incansables de los corruptos e ineficientes. En esto no puede quedar ni la más mínima duda. Que no se equivoquen conmigo. Durante mi extensa vida pública he conocido muchísimas personas, pero ese conocimiento no significa complicidad, eso tiene que quedar muy claro para que no se lleven sorpresas”.



Cabello, de 63 años, fue ministra de Justicia y presidenta de la Corte Suprema de Justicia.