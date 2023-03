"Malos manejos no se hicieron": Urrutia luego de que Petro la declaró insubsistente

La ahora exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, se pronunció tras el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, en el que la declaró 'insubsistente', por los más de 200 contratos que firmó horas después de que se le pidió abandonar su cargo.



En diálogo con Caracol Radio, Urrutia señaló que nunca hubo malos manejos en su administración, señalando, además, que se hizo todo lo posible para liberar a Ministerio de la politiquería. "Malos manejos no se hicieron, se hizo todo lo necesario para liberar el Ministerio de la politiquería y esas cosas, eso no les gustó a muchos”, indicó.



Sobre la polémica por los contratos, aseguró que los únicos que se firmaron fueron los de las Federaciones deportivas que debían salir de viaje. "Son los contratos de prestación de servicios y eso se lo expliqué a Laura Sanabria, eran los contratos de las Federaciones deportivas que tenían que salir a viajar y no fue más que se hayan firmado más contratos”, señaló.



En cuanto a la firma de contratos a media noche, Urrutia explicó que es normal hacer este tipo de tramites a esa hora debido a que el Secop, que es la plataforma utilizada para contrataciones con dineros públicos, suele caerse durante el día.



"Es más fácil trabajar en el Secop en la noche que en el día porque se cae mucho. Lo único que hice fue ejecutarlos porque ya estaban aprobados con sus estudios previos", explicó.



Con relación a los cuestionamientos por las autorizaciones de contratación directa, la exministra señaló que "en prestación de servicios no hay licitación. Lo que hice fue hacer una tabla de nueve millones hacia abajo de acuerdo al rango profesional, porque anteriormente habían sueldos desde 20 a 25 millones en contratación de servicios", dijo.



Por último, Urrutia quiso dejar un mensaje al presidente Petro: "le agradezco infinitamente que me haya dado la oportunidad el señor presidente Gustavo Petro, porque lo respeto, lo admiro y durante muchos años he estado al lado de él. Me iré a seguir haciendo el trabajo deportivo y que los colombianos tengan claro que no hubo indelicadeza, combatí la corrupción y seguiré mi camino hacia delante".