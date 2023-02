Lucha contra la corrupción en Colombia sigue estancada, revela informe de Transparencia Internacional

La organización Transparencia Internacional entregó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), datos que no dejaron en un buen escenario al territorio nacional.



Según datos de la organización, Colombia recibió una calificación de 39 puntos sobre 100 y se ubica en el puesto 91 entre los 180 países evaluados por el IPC.



Desde el año 2012, la calificación de Colombia ha oscilado entre los 36 y 39 puntos, sin lograr cambios estadísticamente significativos. La variación que ha tenido ha dependido de algunos países que sí han mejorado su rendimiento en el IPC.



De acuerdo con Transparencia por Colombia, en el país no se ha mejorado las diferentes áreas que evalúa este índice y que podrían contribuir a la reducción de la corrupción.



“Esta situación reitera que los distintos tipos de corrupción que se analizan a través del IPC no han sido contrarrestados de manera suficiente: soborno, desvío de recursos públicos, uso de cargos públicos para beneficio privado, nepotismo en el servicio civil y captura del estado, entre otros”, explicó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.



Sin embargo, desde la organización manifestaron que la forma en la que el actual Gobierno presente el Plan Nacional de Desarrollo (PND) podría evidenciar cambios en la forma en la que es percibida esta política.



En las Américas, los tres países con mejor calificación fueron Canadá con 74 puntos, Uruguay con 74 y Estados Unidos con 69, mientras que los peores calificados fueron Venezuela con 14, Haití con 17 y Nicaragua con 19.



Sobre estos resultados, desde Transparencia por Colombia, detallaron que "en esta región, la falta de una acción decisiva para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas alimenta las actividades del crimen organizado, lo que socava la democracia y los derechos humanos, amenaza el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y provoca violencia, daños ambientales y migración en todo el hemisferio”.



Mientras tanto, a nivel mundial, los países con mejor desempeño en el IPC fueron Dinamarca con 90 puntos, Finlandia con 87 y Nueva Zelanda con 87, mientras que Yemen con 16, Venezuela con 14, Sudán del Sur con 13, Siria con 13 y Somalia con 12 continúan siendo los países con peor calificación.



Cabe decir que para la evaluación del IPC estuvieron involucradas situaciones como la invasión de Rusia a Ucrania, los conflictos pasados y el deterioro de la democracia en distintos países.