"Los militares de Colombia no son mercenarios": Marta Lucía Ramírez

Natalia Moreno Quintero

La vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, habló sobre la situación de los colombianos capturados en Haití por el homicidio del presidente de ese país, Jovenel Moise.



Según dijo, algunos de los ex miembros del ejército que viajaron al país norteamericano lo hicieron bajo engaño. Así mismo, indicó que los militares de Colombia no son mercenarios que se prestan para cometer crímenes en otros países.



“Sé perfectamente que los militares de Colombia no son, jamás y bajo ninguna circunstancia, mercenarios que vayan a ir de oficio a cometer ningún crimen en ningún lugar”, dijo la canciller.



Ramírez repudió el magnicidio del presidente de Haití pues esto “pone en peligro, no solamente la institucionalidad y la estabilidad democrática, sino la estabilidad de toda una nación. Haití es un país que ha sufrido muchísimo y que requiere el apoyo de la comunidad internacional para seguir en el proceso de fortalecer sus instituciones, su democracia, su economía, y garantizar una estabilidad para su población”.



Además, aseguró que lo que es inaceptable es que haya podido haber participación de colombianos en el crimen. “En mi caso, conozco muy bien el alma de los soldados de Colombia. Sé que nuestros soldados son gente que se forma y trabaja para proteger la vida de los ciudadanos. Jamás un militar colombiano, dentro de lo que es su formación, pensaría siquiera en una hipótesis de participar en un magnicidio”.



Y aseguró que aparentemente algunos de los miembros del escuadrón fueron a otra misión. “Supuestamente iban a apoyar a las fuerzas de seguridad de Haití. Fueron engañados. Me duele profundamente por lo que es la institucionalidad de nuestras Fuerzas Militares, porque sé que son hombres y mujeres correctos, que actúan siempre dentro de ese valor sublime de la vida: proteger la vida de los ciudadanos. Nos duele, además, profundamente por las familias de esos militares”.

La Vicepresidenta sostuvo que a quienes fueron capturados se les está brindando todo el apoyo “para que tengan asistencia jurídica, para asegurarnos de que estén en condiciones de salud adecuadas, que estén en un sitio de detención que sea adecuado, que se proteja la vida y que se protejan también los derechos y las garantías que debe tener un debido proceso”.



Además, reiteró que el estado colombiano está brindando toda la ayuda al estado caribeño para esclarecer el crimen del presidente y así identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen, para que así “respondan ante la justicia haitiana y ante la justicia internacional. Porque, repito, un magnicidio de un jefe de Estado es un crimen que no puede, de ninguna manera, pasar desapercibido por la comunidad internacional”.



Según dijo, el ministerio también acompaña a las familias de los exmilitares. “Lo hacemos porque es también nuestro compromiso humanitario y porque sabemos que hay varios militares que estuvieron allí, pero que desafortunadamente fueron engañados, como lo ha dicho ya el Presidente de la República”.



Por último, informó que el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Francisco Echeverri, “ha estado todos los días en contacto con las familias de los militares y está también trabajando en este momento. Vamos a procurar que pueda haber una misión consular que asista a Haití, una vez que las autoridades de ese país nos den su visto bueno, para poder apoyar a las familias en la repatriación de los cadáveres de quienes fallecieron”.