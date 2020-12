Álvaro José Carvajal Vidarte

La Línea, el eje vial que comunica al centro con el occidente del país, tendrá unos horarios especiales para el tránsito de vehículos durante el inicio de 2021 y el primer puente festivo del año entrante, el tradicional 'puente de Reyes'.



El corredor ha presentado cierres y restricciones desde inicios de diciembre, a raíz de las lluvias que provocaron un deslizamiento en el kilómetro 39 de la vía, a tres kilómetros de la entrada del Túnel de La Línea.



Sin embargo, a raíz de las solicitudes de la ciudadanía y con el fin de ayudar en la reactivación del turismo en el Eje Cafetero, las autoridades fijaron horarios y condiciones para el tránsito de los vehículos en esta arteria vial.



"Para el Gobierno nacional la reactivación de la economía y el turismo en las regiones es muy importante, es por ello que para año nuevo y puente de Reyes Magos hemos decidido flexibilizar el horario de cierre que se viene implementando en la vía y permitir la circulación de vehículos particulares y de transporte público de pasajeros por el corredor Calarcá - Cajamarca", explicó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



La funcionaria aclaró que estas medidas dependerán "de que las condiciones de seguridad en la zona lo permitan", por lo que podrían modificarse si las condiciones climáticas no son favorables en el inicio del 2021.



En caso de presentarse lluvias en la vía La Línea, explicaron desde el Instituto Nacional de Vías, Invías, se realizará el cierre total de la vía en los sectores ubicados entre el km 15+800 y el km 49+800, los cuales serán realizados por la Policía de Carreteras, en coordinación con el Invías.

Lea además: "El 2021 será el año de la reactivación": mensaje de fin de año del presidente Duque

Los horarios

30 y 31 de diciembre, 1 y 3 de enero: Paso habilitado para vehículos particulares y de transporte de pasajeros, en horario continuo de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. No se permitirá el paso de transporte de carga.



Sábado 2 de enero: Paso habilitado para el transporte de carga y de pasajeros, en horario continuo de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. No se permitirá el paso de vehículos particulares.



8, 10 y 11 de enero: Paso habilitado para vehículos particulares y de transporte de pasajeros, en horario continuo de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. No se permitirá el paso de transporte de carga.



Sábado 9 de enero: Paso habilitado para el transporte de carga y de pasajeros, en horario continuo de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. No se permitirá el paso de vehículos particulares.



Es preciso recordar que el Gobierno Nacional autorizó aplicar un descuento de 50 % en la tarifa actual del peaje de La Línea para el transporte de carga y el de pasajeros, el cual se aplica desde el pasado 21 de diciembre y se hará hasta el 31 de enero de 2021.

No deje de leer: Salario mínimo 2021: así quedó el aumento en Colombia

Rutas alternas

Para comodidad de quienes viajan desde Ibagué (Tolima) hacia Armenia (Quindío) , y viceversa, Invías informó que se habilitará como ruta alterna la vía Ibagué - Cajamarca - Toche - Salento - Armenia, aunque resaltaron que esta es solo para vehículos camperos.



Así mismo, que los días en los que esté cerrada la vía La Línea podrán tomar la ruta por el Alto de Letras.



"Esta contará con los servicios al usuario de ambulancia, grúa y carro taller con el fin de brindar mejores condiciones de seguridad y transitabilidad por el corredor", indicaron desde la entidad nacional.



Y agregaron que "se reforzará el control de trafico con la Policia de Carreteras y se realizará en las curvas y sectores en los que el equipo tecnico ha identificado alta accidentabilidad control con pare y sigue y así mejorar la seguridad vial y disminuir los tiempos de recorrido".