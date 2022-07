"Los Gobiernos terminan el 7 de agosto, no terminan antes": presidente Iván Duque

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió a la carta que fue enviada por el equipo del presidente electo Gustavo Petro al ministro de Hacienda actual, José Manuel Restrepo, en la que advirtieron sobre algunas alertas tempranas que le hacían al Gobierno saliente sobre proyectos y temas en particular.



El mandatario colombiano aseguró que su Gobierno finaliza el 7 de agosto, y hasta ese entonces, continuará con los proyectos que venia ejecutando desde que se posesionó.



“Los Gobiernos terminan el 7 de agosto, no terminan antes, hay procesos que se vienen adelantando que son de gran importancia para el país, que no empezaron hace un mes, ni dos, ni tres, ni cuatro, que llevan años gestándose y que son proyectos estratégicos para la nación. Cuando yo gané la Presidencia, yo respeté las decisiones que se dieron en el marco de la transición”, afirmó Duque en declaraciones.



Y reiteró: “Más que haber polémica, nosotros tenemos claro que nuestras decisiones las seguiremos tomando hasta el 7 de agosto como nos corresponde y con las competencias constitucionales y legales”.



Frente a la reforma tributaria en la que comenzará a trabajar el Gobierno de Petro, el presidente Duque aseguró que, en su opinión, actualmente el país no necesita de una reforma debido a que la economía de Colombia está en crecimiento y mejorando rápidamente, pero aseguró que es respetuoso de las decisiones que toma cada Gobierno.



“Salvo que se quiera aumentar de manera considerable el gasto, hoy no se hace necesaria una nueva reforma tributaria. El crecimiento de la economía está funcionando muy bien, la confianza de la inversión está funcionando muy bien. Cada Gobierno podrá definir cuáles son las prioridades de gasto, pero salvo que se quiera gastar más, en mi humilde opinión, no se necesita hoy una nueva reforma tributaria”, afirmó Duque.



Finalmente, frente a los diferentes hechos violentos que han ocurrido en territorios del país cometidos por grupos armados ilegales, Duque aseguró que a grupos como el ELN no se les podría dar impunidad.



“Al ELN que se le ha golpeado con tanta fuerza que está tratando de valorizarse para buscar un cese al fuego unilateral, lo que el ELN quiere es que le den un cese al fuego bilateral, yo nunca me dejé llevar a esa presión, el Estado nunca se puede equiparar con el terrorismo, las Fuerzas Militares de Colombia no son comparables, ni equiparables si se ponen en el mismo plano con el ELN”, destacó Duque.



Y concluyó: “Donde hayan criminales, a los criminales se les combate y se les persigue, aceptar una aproximación con cualquier grupo armado mientras siguen lacerando el pueblo colombiano es validar su violencia, esa ha sido la aproximación nuestra”.