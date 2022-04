"Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa": General Zapateiro a Petro

En redes sociales, el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, criticó duramente al candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, por sus comentarios sobre el asesinato de siete uniformados en un ataque cometido por miembros del ‘Clan del Golfo’.



Petro aseguró que mientras militares mueren por esos ataques, otros miembros de la Fuerza Pública trabajan con el ‘Clan del Golfo’.



“Mientras los soldados son asesinados por el ‘Clan del Golfo’, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”, aseguró el candidato en su cuenta de Twitter.



Molesto por la respuesta y en la misma red social, Zapateiro afirmó que a quienes más les duele la muerte de militares es a los mismos miembros de la Fuerza Pública.

“No hay a quien le duela más la muerte de un soldado que a los que portamos el camuflado y, por supuesto, a sus familias y a la patria misma, pero su sacrificio supremo por el país no debería ser usado en narrativas de campaña política”, aseguró Zapateiro.



Según el comandante, desde el año 2021 más de 500 militares han sido asesinados o han resultado heridos en medio de sus labores. Zapateiro criticó que de esos actos Petro no se ha pronunciado, hecho que ratificaría, según el general, el candidato está utilizando la situación para otros intereses.



“Senador, no se valga de su investidura (inviolabilidad parlamentaria) para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados, más bien cumpla con su deber ciudadano de denuncia fundamentada ante la Fiscalía General de los hechos que usted menciona, sea quien sea”, afirmó Zapateiro.



El máximo líder del Ejército le pidió respeto y no generalizar al candidato presidencial, además aseguró que los colombianos a quien han visto haciendo actividades dudosas es a él.

“A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”, expresó Zapateiro.



Desde el Pacto Histórico criticaron las declaraciones del General y lo acusaron de participar en política.



"Atrevido! Qué tal un general beligerante en política y armado. A qué extremo llegó la politización de las Fuerzas Militares en este régimen. Viola la Constitución y la ley. Solicitaré su baja inmediatamente", le respondió el senador Roy Barreras.