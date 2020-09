Javier Ordóñez: Lo que se sabe sobre la muerte del abogado en polémico procedimiento policial

Álvaro José Carvajal Vidarte

Las imágenes del polémico procedimiento policial en el que tres uniformados reducen a Javier Ordóñez, de 46 años de edad, y aplican continuas descargas con una pistola tipo 'taser' a pesar de las continuas súplicas del afectado, quien falleció horas más tarde, siguen causando conmoción en el país.



El presunto caso de abuso policial ocurrió en la madrugada de este miércoles en el barrio Santa Cecilia, de la localidad de Engativá, en Bogotá. Según el reporte de la Policía, los uniformados abordaron al hombre y a un grupo de personas que consumía licor en vía pública, a pesar de las restricciones por la pandemia, y reaccionaron ante una aparente actitud agresiva.



Sin embargo, testigos y afectados han denunciado que los uniformados actuaron de manera desproporcionada y, como se ve en el video, hicieron caso omiso a las súplicas de Ordóñez cuando ya se encontraba indefenso.



"Estábamos tomándonos unos tragos afuera (del apartamento). Llegaron los policías; el policía le dijo a mi amigo: 'esta vez no se me salva'. Mi amigo le dijo: 'póngame un comparendo, igual lo pago'. Él le dijo: 'no, esta vez no hay comparendo' y lo empezó a agarrar a golpes, le metió choques eléctricos y después todo lo que se ve en el video", declaró uno de los testigos a CityTV.



Por su parte, una de las tías de Ordóñez declaró al mismo medio que inicialmente les dijeron "que se lo llevaban para la URI de La Granja, pero mentira. Los del CTI nos dijeron que se lo llevaron para el CAI de Villa Luz".



Según la versión que dio a medios el coronel Alexander Amaya, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía, el abogado fue trasladado al CAI. "En esos momentos presenta molestias en su salud física y de inmediato es trasladado al centro médico más cercano. Lastimosamente llega sin signos vitales", aseguró el uniformado.



Amaya indicó que la situación fue advertida a la unidad de asuntos disciplinarios "para esclarecer lo que tenga que ver con el lamentable fallecimiento de este ciudadano".



Hasta la tarde de este miércoles, no se han conocido mayores avances de las investigaciones. En horas de la mañana, la Fiscalía indicó que el caso está en manos de profesionales del CTI, liderados por un fiscal de la Unidad de Vida de la seccional Bogotá, luego de que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, ordenara la priorización del caso.



Así mismo, el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, enfatizó que los dos agentes implicados en el presunto caso de abuso policial ya son objeto de investigación disciplinaria y penal.



Por su parte, el presidente Iván Duque calificó en la tarde de este miércoles los hechos en los que murió Ordóñez como "dolorosos" e hizo énfasis en que debe haber "cero tolerancia" con los casos de abuso que impliquen a funcionarios de la fuerza pública.

¿Qué sigue?

La investigación disciplinaria del hecho fue asumida en un principio por la institución, sin embargo, la Procuraduría General de la Nación asumió "por poder preferente" el proceso en la tarde de este miércoles. Así lo dio a conocer en un comunicado el Ministerio Público.



"El Ministerio Público abrió una indagación con la que busca establecer e individualizar la participación que habrían tenido durante el operativo miembros de la Policía Nacional adscritos al cuadrante 47 del CAI de Villaluz, en la localidad de Engativá, y el trato que se la habría dado al ciudadano una vez fue conducido en una patrulla de la institución", agregó el ente de control.



En cuanto a la investigación penal, por el momento la labor es adelantada por la Fiscalía, sin embargo, abogados consultados por medios nacionales indican que el caso podría ser asumido por la Justicia Penal Militar, ya que el hecho se produjo en medio de un acto de servicio.



"Pertenece a la Justicia Penal Militar porque están en un operativo y lo que hay es un exceso de la fuerza, pero tendríamos que conocer todos los elementos del proceso. Lo que sí es cierto es que para que se vaya a la justicia ordinaria tendría que haber ocurrido un apartamiento total de sus funciones", explicó el abogado David Telequi, experto en derecho penal, a Caracol Radio.



A su vez, Laura Camila Toro, abogada penalista y constitucionalista, indicó al mismo medio que como los uniformados "están en un servicio activo en su labor como agentes y a su vez el delito cometido se encuentra relacionado con el ejercicio de sus funciones ya tendrá que ser la Justicia Penal Militar quien determine la responsabilidad por la actuación de estos policías".



Los agentes podrían responder inicialmente por el delito de homicidio preterintencional, puesto que en un principio no habría evidencias de que los uniformados tenían la intención de causarle la muerte a Javier Ordóñez, indicaron por su parte especialistas consultados por El Tiempo.



Por lo pronto el caso sigue en manos del ente acusador, que está a la espera de "los resultados del cumplimiento a las órdenes de Policía Judicial impartidas así como los resultados de la necropsia que en próximas horas estará realizando el Instituto de Medicina Legal".

¿Quién era Javier Ordóñez?

Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, de 46 años de edad, era padre de dos hijos, de 15 y 11 años de edad. Se formó como ingeniero aeronáutico, pero tiempo después tomó la decisión de estudiar derecho. Actualmente contaba con licencia provisional y estaba en los trámites para cumplir el último de los requisitos para graduarse (presentar un examen de inglés) y recibir su diploma.



Ordóñez Bermúdez era propietario de un taxi, que no conducía, pero del cual recibía ingresos. Sus familiares lo catalogan como una buena persona, solidaria y bondadosa.



"Él era muy buena persona. Era un amor, amaba a los niños (sus hijos) y era un amigo espectacular. Era muy bueno conmigo y fue un excelente padrastro con mi hija, ella puede dar fe de ello" indicó Maura Dotti, su actual pareja, al diario El Espectador.



"Era un contador de historias, hablaba duro, era una persona solidaria y, sobre todo, bondadoso. Era un papá alcahuete. Siempre dedicaba tiempo para jugar videojuegos con sus hijos y les daba la confianza para que tuvieran una buena relación" destacó Eliana Garzón, excuñada de Javier Ordóñez, en entrevista con Semana.



Los familiares coinciden en pedir que el caso no quede impune, que se esclarezcan los hechos y que haya justicia.