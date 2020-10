Jhon Edward Montenegro Jimenez

El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, volvió a formular, este domingo, duras críticas contra el magistrado de la Corte Suprema, César Reyes, quien fue el encargado de su caso cuando el proceso estuvo ese alto tribunal y fue el que ordenó su detención en el proceso por presunta manipulación de testigos.



En su pronunciamiento, el sexto que ha hecho en donde se refiere a la forma como se ha manejado el proceso judicial en su contra, Uribe también se refirió al magistrado José Luis Barceló, quien igualmente estuvo al frente de la investigación en su contra.



“Con razón se ha dicho que los Magistrados Barceló y Reyes, con sus compulsas, atemorizan a cualquier testigo que confirme o se disponga a ratificar mis afirmaciones. Si me consideraban obstructor de la justicia por qué no me capturaron antes o en la misma diligencia de indagatoria!”, escribió.

Expresó además que le privaron de la libertad 10 meses después de la indagatoria, “entre esta y la orden de captura nada ocurrió. El Magistrado Reyes no recibió los testimonios adicionales, los consideró innecesarios para resolver mi situación jurídica como se lo habría dado a entender al doctor Granados”.



Incluso señaló que “el Magistrado Barceló, en plena campaña electoral de 2018, comentaba a periodistas y a otros interlocutores, que me pondría preso. Los anteriores comentarios y los de otro Magistrado en la Sala Plena, llevaron a un candidato presidencial a publicar que pasaría a segunda vuelta por lo que estaba próximo a ocurrir en la justicia”.



Plantea además que “la premonición del Magistrado Barceló de apresarme se aplazó pero aseguró quien la cumpliera. Quizá en aquel momento no lo logró porque un Magistrado, ya retirado, cuenta que para evitar la orden de captura aceptó coadyuvar el llamamiento a indagatoria”.

Finalmente dijo Uribe que “con el llamamiento a indagatoria en julio de 2018 me notificaron un proceso, que ante mis abogados negaron que existiera, lo mantuvieron secreto en términos formales. Ese proceso secreto lo utilizaron en términos políticos. Bastó la difusión del propósito de detenerme para empezar a infligir daño a mi reputación. Según el Magistrado Reyes yo puedo obstruir la veracidad de los testimonios que nunca quiso recibir durante los largos meses de que dispuso antes de ponerme preso”.