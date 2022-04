Las cifras oficiales que confirman el 'divorcio' de los colombianos con los partidos tradicionales

Tan solo un 9 % de los colombianos se siente identificado con un partido o movimiento político y más de la mitad de la población se siente insatisfecha con la democracia en el país.



Así lo estipuló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en su Encuesta de Cultura Política (ECP) de 2021 que, entre otras cosas, evaluó los motivos de la abstención en las elecciones de 2019 y temáticas como cuál es la posición ideológica de los colombianos y su nivel de confianza en las instituciones.



“Los resultados son evidentemente preocupantes. Los colombianos sienten desconfianza por el clima de inestabilidad, de desgobierno, de conflicto y eso se traduce en la manera en que nosotros mismos interactuamos”, dice el estratega político Álvaro Benedetti.



Y es que el desinterés fue el motivo principal por el cual en las elecciones locales y departamentales de octubre de 2019 un segmento de la población colombiana optó por no votar.



Lea aquí: Procuraduría presentará estudio para una reestructuración del sistema carcelario



Si bien en ese año la participación de los ciudadanos en las urnas creció con respecto a años anteriores, un 37,2 % de la muestra nacional de la encuesta no efectuó el voto debido a esa característica del desinterés. En la región Pacífica la cifra fue aún mayor: 41,5 %.

"Hay un problema en cómo se está construyendo la ética. La confianza hoy entre el ciudadano

y las instituciones está prácticamente rota”

Álvaro Benedetti Estratega político

De otro lado, el 32,9 % de los colombianos encuestados dijo no haber participado en los comicios porque “los políticos son corruptos”, un 32 % porque “los candidatos prometen y no cumplen”, un 27 % dada la falta de credibilidad en el proceso electoral y 25,9 % porque “los partidos o movimientos políticos no representan a los ciudadanos”.



Lo anterior no es aislado al hecho de que el 90,9 % de los colombianos no se identifiquen con ninguna de las fuerzas políticas.



Esto, explica el analista político Jhon Mario González, “muestra la crisis a la que han llegado los partidos, los cuerpos de representación como el Congreso, la democracia representativa y, en general, todos los actores del sistema político. Es un fenómeno que refleja, además, una crisis más profunda de falta o muy escasa confianza interpersonal de los colombianos”.



Por la misma línea, Benedetti manifiesta que “los partidos políticos hoy son los colores que un candidato defiende en el marco de su campaña, no pasan de ser un tema de marca”.



Agregando que ahora las decisiones que toma el electorado se ven mayoritariamente influenciadas por la figura individual del candidato que por la casa política que lo avala: “Los partidos han ido perdiendo trascendencia”.



Efectivamente, la encuesta refleja la falta de credibilidad en los partidos y el desinterés hacia estos por parte de la población colombiana. Los escándalos de corrupción por los que atraviesan algunos políticos también alejan al ciudadano de sentirse representado políticamente.



Sobre esto, Benedetti advierte que en las anteriores variables la corrupción dejó de ser una de las principales quejas de los colombianos.

“Al ciudadano promedio ya no le importa mucho que el político sea corrupto. Parece que esa preocupación se limita a cierta masa crítica de la sociedad, desde la academia, desde el sector de los medios de comunicación. Es como que ya todo el mundo entiende que el político es corrupto, pero que necesita producir resultados”.



Las instituciones y entidades estatales no se escapan del clima de desconfianza.



De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director del Dane, la Registraduría Nacional “tuvo el deterioro más importante de la percepción de confianza. En el 2019 aproximadamente el 31 % de los colombianos ‘confiaba mucho’ en la Registraduría, en el 2021 solo el 18,3 % ‘confía mucho’ en la institución”.



Sentir que de acuerdo con González podría incrementarse en los próximos períodos, en tanto “los crasos errores y el cuestionamiento ético al Registrador deterioraron en exceso la confianza en nuestra democracia y el proceso electoral, uno de los activos más preciados que teníamos hasta hace poco”.



Otro dato preocupante, dicen los analistas, es que la insatisfacción con la forma en que la democracia funciona en Colombia haya crecido de 46,9 % a 52,2 % en dos años.



En contraste, las personas que manifestaron sentirse muy satisfechos con la forma en que la democracia funciona en el país disminuyó en 4,1 puntos respecto al 2019, al pasar de 16,5 % al 12,4 % en 2021.



No obstante, el analista político considera que “son porcentajes que resultan lógicos a la luz no solo del clima generalizado de protestas que hubo en América Latina desde octubre y noviembre de 2019, particularmente en Colombia, sino a la luz del malestar ciudadano que hay en América Latina desde el fin de la bonanza de las materias primas en 2014”.



Entre otras cosas, la ECP le preguntó a los colombianos cuál es el espectro político en el que se ubicarían.



Para esto, se aplicó la siguiente pregunta: “Las personas cuando piensan en política utilizan los términos izquierda y derecha. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa izquierda y 10 significa derecha ¿dónde se ubicaría usted?”.



Así pues, es el centro la posición ideológica con mayor número de adeptos 44,3 %, seguido de la derecha, con un 17,9 % y la izquierda en último lugar con 14 %.



Sin embargo, vale la pena mencionar que solo el espectro de derecha sufrió una variación negativa del año 2019 al 2021, bajando 9 puntos. Por el contrario, el centro subió 4,7 puntos y la izquierda 2,3.



“La identificación de un 44,3 % de los colombianos como de centro del espectro político es muy explicable a la luz no solo de la confrontación armada y la violencia que por años ha sufrido el país, sino de la atomización de los partidos políticos que los conduce a un comportamiento de buscar electores de todas las tendencias”, explica González.



Añadiendo que por esto la gente opta finalmente por asumir posiciones “más moderadas” o busca al centro político.



Frente a la región Pacífica, 38,2 % de su población afirmó ser de centro, un 14,9 % de izquierda y un 14,1 % de espectro de derecha.



Un 32,8 % no respondió o expresó que no sabía, variable de la encuesta que creció 10, 8 puntos referente a 2019, cuando la cifra fue de 22 %.



Por otro lado, los colombianos consideran que la cita electoral de mayor relevancia son los comicios presidenciales (64,5 %), luego las elecciones a Alcaldía (63,2 %) y Gobernación (62,4 %).

Ficha técnica

Objetivo general Generar información estadística estratégica que permita caracterizar aspectos de la cultura política colombiana, acumulación de capital social, participación en escenarios comunitarios y confianza, basados en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social, como insumo para diseñar políticas públicas dirigidas a fortalecer la democracia y la convivencia pacífica colombiana.



Objetivos específicos - Identificar los factores asociados a la participación ciudadana en Colombia.



- Caracterizar los factores que determinan la participación política y la abstención electoral en Colombia.



- Conocer el nivel de apoyo de los ciudadanos colombianos a la democracia y determinar los factores que están asociados a este respaldo.



- Caracterizar el nivel de acumulación de Capital Social con enfoque territorial en la sociedad colombiana.



Tipo de Investigación Encuesta por muestreo probabilístico.

Diseño muestral Probabilístico, estratificado, multietápico, de conglomerados.



Cobertura Geográfica Tiene un cubrimiento a nivel nacional de las cabeceras municipales, rural disperso y centros poblados. Se excluyen los nuevos departamentos, denominados territorios nacionales antes de la Constitución de 1991, en los cuales reside aproximadamente el 1,25% de la población total y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



La conformación de las regiones es la siguiente:



- Bogotá: en ella está incluida solo Bogotá (como región).



- Atlántica: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre (7 departamentos).



- Oriental: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander (5 departamentos, excluye Bogotá).



- Central: Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima (7 departamentos).



- Pacífica: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca (4 departamentos).



Departamento del Cauca: la ECP a partir del 2019, tiene representatividad individual para este departamento.



Municipios PDET: Para la aplicación de la ECP2021 se se amplio la muestra de la operación estadística con el fin de obtener información una muestra para los municipios de los municipios que conforman el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-.



Población objetivo Personas de 18 años y más que son residentes habituales de los hogares del territorio nacional.



Tamaño de la muestra 24.331 hogares con encuestas completas, para una cobertura del 98,5%.



Unidades estadísticas Constituida por las viviendas, hogares y personas.

Unidad de muestreo Existen varias unidades de muestreo dependiendo de la etapa.



• Unidades Primarias de Muestreo (UPM): se denominan así los municipios de 7.000 y más habitantes.



• Unidades Secundarias de Muestreo (USM): son las manzanas en las cabeceras municipales y secciones en el resto del municipio.



• Unidades Terciarias de Muestreo (UTM): son los segmentos o medidas de tamaño MT (áreas de 10 viviendas en promedio) tanto en la cabecera como en el resto del municipio.



Unidad de análisis Son las viviendas, hogares y personas de 18 años y más que conforman la medida de tamaño seleccionada en la última etapa.