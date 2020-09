Erika Mantilla

La propuesta de Paloma Valencia para el regreso a las aulas que no le gustó a Fecode

La senadora Paloma Valencia escribió en Twitter que "si Fecode no quiere volver a clases, el Gobierno debe ofrecer (...) un bono escolar para que los padres puedan llevar a sus hijos a colegios privados", tras el inicio del piloto en estas instituciones, bajo el modelo de alternancia académica.



El pronunciamiento se da en medio de la polémica suscitada por la determinación del Gobierno Nacional y generó un nuevo enfrentamiento entre la parlamentaria y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode.



Desde el sindicato respondieron que la sugerencia es muestra de que el Gobierno quiere aprovechar la emergencia derivada de la pandemia por el covid-19 para privatizar la educación, en lugar de invertir parte del presupuesto en mejorar la infraestructura de los colegios públicos y garantizar que estos cumplan con el protocolo para el regreso seguro a las aulas.



"En vez de garantizar presupuesto para infraestructura de colegios públicos y que puedan cumplir el protocolo para el regreso seguro a clases presenciales, quieren aprovechar esto para privatizar la educación. Cinismo y oportunismo en una frase", escribieron.



El magisterio también señaló que a pesar de que el Gobierno y el Ministerio de Educación han tenido el tiempo para adecuar instituciones en las que no se cuenta con agua, baños y otras medidas esenciales para la bioseguridad, "llegará el 2021 y no se habrá hecho nada. Resulta más fácil culpar a docentes, padres y estudiantes que se niegan a exponerse al contagio".



"Con todos los sectores de la comunidad educativa continuamos con las clases y la formación de los estudiantes, pese a que ha sido un año difícil, complejo y adverso. A este gobierno le sigue faltando apoyo, gestión y conocimiento de las problemáticas que hemos debido superar quienes dependemos de la educación pública", afirmaron.



A esas se sumó gran parte de la ciudadanía en redes que reclama a la senadora Paloma Valencia que insista en el regreso a clases, mientras que su propia colectividad se opone a las sesiones presenciales en el Congreso.



En el mismo sentido se pronunció María José Pizarro, representante a la Cámara por el Polo Democrático.

No hay recursos suficientes para educar porque uds. priorizan la guerra, menos para Defensa, mas para educación. Que tal si trabajar presencialmente como hace la mayoría. O representar desde el privilegio no le permite conocer la realidad de la gente?



