La millonaria suma de dinero que cuesta criar un hijo en Colombia, según estudio

Criar un hijo en Colombia desde que nace hasta que cumple 18 años de edad puede superar los $1.349 millones, según un estudio realizado por Bbva Research.



Durante las primeras etapas de su vida, la llegada de un bebé aumenta al instante los gastos de una familia y el informe mostró que tener un niño de hasta 3 años de edad, eleva los gastos familiares hasta en un 10%.



Cabe destacar que normalmente, el mayor gasto en esta etapa se registra en la alimentación y en la moda y calzado, que incrementa hasta 1,3 puntos porcentuales más que en los hogares sin hijos.



Luego está la educación y el mobiliario, que incrementa los gastos de una familia en 1,2 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente. Ese gasto, durante el primer año de vida, puede variar dependiendo del país en el que se tenga el hijo.



En Colombia, por ejemplo, la cifra se sitúa en $12 millones, pudiéndose elevar hasta los $18 millones, dependiendo de las circunstancias y gustos de cada padre. En los siguientes años los costos no disminuyen y menos en un contexto de alta inflación como el actual.



En sus primeros cinco años, un niño empieza sus primeros pasos de lo que será su vida escolar. La pensión de un jardín cuesta en promedio para una familia de estrato alto, un promedio de $1,3 millones mensuales. Allí varía el costo, según la edad en la que empieza a estudiar el niño.



En cuanto a la alimentación, en promedio sale en $244.000 al mes, mientras que un transporte completo para su lugar de estudio vale alrededor de $380.000.



En la segunda etapa, de los 5 a los 12 años, los gastos educativos están al rededor de los $250 millones al año, ya que una pensión en un colegio de alta calidad cuesta entre $2 millones y $5 millones.



Entre tanto, se deben tener en cuenta otros gastos como la cafetería, la ruta escolar, los útiles escolares, y los uniformes. Todos estos gastos superarían los $71 millones entre los 5 y los 12 años cuando estén en séptimo grado.



Y como no sobra estimular su aprendizaje con otras actividades como clases de cocina o taekwondo, los valores se aumentan a $6 millones al año.



Desde los 13 a los 16 años, se vuelven un poco más independientes, por lo que ya no sería necesaria una niñera o alguien que los cuide. Aunque este ahorro se compensa con un incremento en la pensión del colegio.



Durante esta etapa, cuesta unos $4,5 millones con las preparaciones preuniversitarias. Por lo tanto, al año se necesitarían unos $54 millones para su educación, que alcanzarían los $216 millones en los cuatro años.



Para fortalecer su independencia, es común que algunos padres opten por enviar a sus hijos a un breve intercambio de verano a otro país.

Según el destino, un mes de intercambio puede costar alrededor de $14 millones, según una cotización realizada en el centro de estudios EF.



Finalmente, llega la etapa universitaria. El cálculo incluye los costos de los 12 semestres de Medicina en la Universidad de Los Andes, siendo esta una de las carreras más demandadas en el país en lo que va del 2022. Aunque los hijos se vuelven legalmente independientes a los 18 años, siguen dependiendo de sus padres para los gastos universitarios hasta los 22 años.



El estudio también da algunos consejos para planificar financieramente la llegada de un hijo. En primer lugar dice que se deben evitar las compras emocionales y se debe tomar un tiempo para analizar las características del producto. También aconseja comprar objetos de segunda ya que los bebés crecen muy rápido y en la mayoría queda sin usar.