La Federación de Ganaderos desmintió que haya escasez de leche en Colombia

La Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, fue enfático en que en el país no hay escasez de leche, al contrario, la producción de leche en las fincas aumentó en más de un 8% en lo que va corrido del año, de acuerdo con las cifras del DANE.



Cabe resaltar que en los últimos días fue la misma Asoleche quien advirtió que había un faltante de 1.6 millones de litros por día en el mercado, generando problemas para surtir a los tenderos y fabricar productos como el queso.



El presidente de Fedegán, José Félix Lafourie le dijo Blu Radio que “le estoy dando los datos oficiales, los del DANE, no míos, no los de Fedegán. Entonces, la industria tiene que decir qué hizo con la leche, tiene que responderle al país. La industria no puede seguir en el cuento ese al que tenía acostumbrado al sector”.

De acuerdo con Lafourie, esta sería una ‘falsa alarma’ con la que se busca justificar el uso de los contingentes de importación de leche para el mes de enero.



“Ya le advertí al gobierno: los primeros días de enero nos vamos a movilizar los ganaderos a algunos puertos por donde entra la leche en polvo para demostrarle al país lo que la industria hace con el sector”, agregó al mismo medio.



Finalmente es importante destacar que, actualmente, hay una gran tensión en las relaciones entre productores y la industria, después de que el Gobierno le negara a los ganaderos la petición de establecer medidas de salvaguardia contra la importación de leche en polvo.



