Koaj respondió a las denuncias de acoso sexual por parte antiguas asesoras de sus tiendas

Recientemente se dieron a conocer una serie de denuncias sobre el presunto acoso laboral y sexual a dos ex empleadas de Permoda LTDA, la tienda que comercialmente se conoce como Koaj.



La primera denunciante fue Juana Camila Pérez, quien aseguró que los gerentes de las tiendas de Koaj, Brayan Smith Medina y Bernardo Medina, la acosaron en repetidas ocasiones.



En su relato denuncia haber sido víctima de insinuaciones, comentarios sobre su cuerpo, caricias no deseadas y a la fuerza, por parte de su jefe, Brayan Smith Medina, mientras trabajaba en la tienda Koaj, del centro comercial Gran Plaza Bosa.



"Me cogió de los brazos, me quitó el tapabocas y me quería obligar a besarlo, yo lo alejaba, lloraba y le decía que no, pero más fuerte me tomaba, me quería llevar a una parte oscura y escondida de la bodega, yo le dije que iba a hablar, lo empujé y salí corriendo", describió.



Pérez detalló que al hacerse insostenible la situación de abuso solicitó un cambio de tienda y le fue asignada la del centro comercial Mercurio, donde su jefe, Berardo Medina, habría abusado de sus derechos laborares.



En su relato, la joven denunció que Medina la obligó a trabajar en la tienda de Koaj mientras tenía covid-19, le impidió tener un espacio para almorzar y tomar sus medicamentos, la forzó trabajar horas extras no remuneradas e incluso llegó a insultarla delante de clientes con la amenaza de despedirla.



"No me dejaba almorzar, me hacía sacar la huella y seguir trabajando por una hora extra, por más derechos de petición que pasaba en la empresa no respondían, seguí enfermándome, al punto de depender de medicamentos".



La joven decidió hacer una denuncia pública mediante sus redes sociales, pues aseguró que ante su reporte las directivas de la empresa "no han hecho más que evadir los derechos de petición y reclamos que he realizado".



Juana denunció que debido a estos abusos padece un episodio depresivo severo, trastorno de ansiedad generalizada, fibromialgia por estrés, dolor crónico y lumbago con afectación en el nervio ciático.

Luego de que Juana Pérez diera a conocer su caso, Geraldine Roa, quien trabajó en la tienda Koaj, del centro comercial Paseo Villa del Río, realizó una denuncia mediante sus redes sociales.



En su relato aseguró que "yo también fui acosada sexualmente y laboralmente por el gerente de la tienda, Leonardo Fabián Vera Perdigón"



Roa comentó que Fabián Vera realizó comentarios sobre su cuerpo y el de sus compañeras e incluso llegó a tocarlas sin su consentimiento, sin embargo, las quejas impuestas por estos abusos fueros ignoradas.



"Hasta el día de hoy Koaj no se pronunció respecto a esto, ya que se informó en repetidas ocasiones lo que estaba sucediendo, inclusive se enviaron cartas a la generalista, respecto a lo que estaba pasando, no solo conmigo, sino con todas mis compañeras" relató.



Geraldine, al igual que Juana, solicitó ser reubicada en otra tienda, sin embargo, comentó que al trabajar en la tienda del Centro Comercial Mall Plaza el gerente le pregunto si se había cambiado de tienda porque "le habían echado mano".



La joven concluyó su relato asegurando que: "hago esta denuncia para que se den cuenta de que esto no es un solo caso como el de Juana Camila Pérez, sino que a diario muchas mujeres están siendo acosadas sexualmente por estos señores".



Koaj emitió un comunicado en el que rechazó las conductas que las jóvenes denuncian y se comprometió a contactarlas para llevar a cabo un proceso que "colabore con las autoridades y respete los derechos de todas las partes".



El documento señaló que las denuncias fueron recibidas, en su momento, y tratadas, según las políticas de la empresa, sin embargo, no fueron concluidas.



"Ambas situaciones fueron atendidas de acuerdo con nuestros procedimientos y reglamento interno de trabajo, sin embargo, no fue posible concluirlos, ya que situaciones personales de los involucrados suspendieron el normal desarrollo del proceso", se lee en el documento.



Además, la marca de ropa colombiana anunció que los gerentes denunciados serán suspendidos de sus cargos, hasta que concluya la investigación.