Jornada gratuita sobre cómo hacer negocios de finca raíz en EE.UU.

El sueño de muchas personas que anhelan invertir en una vivienda en Estados Unidos puede hacerse realidad, durante la jornada informativa ‘Cómo hacer negocios de finca raíz en EE.UU.’, que organiza Real Estate Investments by Borrero Corp.



El evento tendrá lugar este 13 y 14 de febrero, en el Hotel Estelar de Bogotá, cerca del Parque de la 93, a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m.



Allí, los visitantes podrán acceder a información sobre los sectores y ciudades más rentables para la compra de un plan habitacional, ya sea de casas o apartamentos, además, de detalles de orden jurídico y contable.



El espacio está dirigido a las personas que desean invertir por primera vez en finca raíz en Estados Unidos o para inversionistas en búsqueda de oportunidades de dolarización de su patrimonio.



“Sabemos que las personas quieren tener su dinero seguro en dólares, por eso lo más importante es que se informen antes de tomar cualquier decisión de inversión inmobiliaria, siendo esta una de las opciones de menos riesgo financiero. Con el alza inflacionaria se ha disparado la compra de propiedades para poner en renta, bajo el sistema de Airbnb o renta anual por medio de la administración de las propiedades por parte de cadenas hoteleras y entidades privadas”, explicó Xavier Borrero, broker presidente de Real Estate Investments by Borrero Corp.

Los colombianos lideraron las búsquedas en el mundo para la compra de propiedades en Miami. Foto: 123 RF / El País

La entidad afirma que la rentabilidad y la seguridad son los factores de mayor atracción para los inversionistas colombianos, donde la mayoría de ellos compra la propiedad con una inversión mínima (cuota inicial), y financia el saldo con un banco norteamericanos autorizado, para luego rentarla teniendo en cuenta las dinámicas inflacionarias del mercado.



Borrero anotó que la inflación, aunque es un factor que para muchas personas causa temor, para otros es un aspecto positivo, si de inversión inmobiliaria se trata, porque con la compra de propiedad raíz se mantiene en el tiempo su valor o poder adquisitivo. Además, al momento de invertir en finca raíz, los bienes inmuebles son capaces de producir renta por el alquiler o por el arrendamiento de dicho espacio.



Cabe destacar que “los mismos arriendos se ajustan una vez al año de la mano con la inflación, así que se están protegiendo los ingresos futuros de posibles desvalorizaciones de la moneda”, agregó.



Por otra parte, la opción de comprar casas o apartamentos para luego poner en renta resulta uno de los aspectos más atractivos para los inversionistas.



Cabe destacar que según la Asociación Realtors de Miami, al cierre de diciembre de 2022, los colombianos lideraron las búsquedas en el mundo para la compra de propiedades en Miami. De hecho, la gran demanda para adquisición de propiedades en el Estado de La Florida la lideran Miami y Orlando.



“En la actualidad, las inversiones se pueden hacer por ejemplo desde 150 mil dólares de cuota inicial para adquirir una propiedad”, comentó Borrero.