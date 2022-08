Jefe del ELN asegura que no recluta menores y que todo ingreso a sus filas es "voluntario"

A través de su cuenta en Twitter, el máximo comandante del ELN Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, envió varios mensajes en relación con el reclutamiento armado, asegurando que todo el que ingresa a las filas de la guerrilla, lo hace de manera voluntaria.



"El ELN no realiza reclutamiento de combatientes para sus estructuras guerrilleras. Todo ingreso a nuestras filas es voluntario, a solicitud del interesado; jamás se obliga a nadie a incorporarse", escribió Chamorro en su cuenta de Twitter.



También mencionó que "todo ingreso al ELN se hace por motivaciones políticas donde hay identidad por la causa de los pobres, los humildes y los más necesitados de la sociedad".



'Antonio García' indicó igualmente que el ELN no recluta a menores de 15 años porque "el Derecho Internacional Humanitario establece que no puede incorporarse a una fuerza combatiente menores de 15 años; en el ELN se hace con mayores de 16 años".



Por otro lado, aseguró que quien realmente recluta menores de 8 y 9 años son las Fuerzas Armadas y la Policía para infiltrarlos en los frentes guerrilleros.



"Han sido muchos los casos de jóvenes q han sido capturados como infiltrados, y han sido liberados por medio del CICR, con las pruebas documentadas de sus misiones de inteligencia; pero el CICR los ha presentado como secuestrados por el ELN, tergiversando completamente la verdad", concluyó alias Antonio García.



Estos polémicos mensajes se dan después de que el ministro de Defensa, Iván Velásquez , anunciara que el Ejército Nacional no bombardeará más campamentos guerrilleros en los que haya presencia de menores de edad.



Caber recordar que el último informe del Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, reveló que desde la firma del acuerdo con las Farc en 2016 y hasta el pasado 21 de agosto, han sido reclutados 542 niños, niñas y adolescentes.



Además, se evidencia que los principales reclutadores de menores son las disidencias de las Farc, el ELN con un 22% y el Clan del Golfo.