Natalia Moreno Quintero

Investigarán a alcaldes y gobernadores que no entregaron información sobre vacunación

La Procuraduría General de la Nación investigará disciplinariamente a los alcaldes y gobernadores que no entregaron información sobre la logística y alistamiento para iniciar el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.



El Ministerio Público, en cabeza de Margarita Cabello, durante la semana pasada, solicitó a las autoridades locales entregar información sobre el grado de alistamiento en el que se encontraba los municipios y departamentos para enfrentar los planes de vacunación.



Lo hizo a través de una directiva, en la que Cabello exigía el "obligatorio e inmediato cumplimiento" en el envío de la información solicitada, ya que buscaría con base en ella activar la función preventiva de la entidad, con el fin de dar "pronta y efectiva solución a cualquier inconveniente que se esté presentando y que pueda afectar la correcta ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19".



No obstante, este lunes cuando se conoció que llegaron las primeras 50.000 vacunas al país, el viceprocurador Antonio Emiro Thomas denunció que más de 220 municipios del territorio nacional no habían entregado información, entre ellos Caicedonia, El Cairo y Restrepo en el Valle del Cauca.

Entre el reporte que reveló el viceprocurador se encontraba que Bogotá, Barranquilla, Manizales y Montería, aparecían como las ciudades que no habían entregado información, sin embargo, el último informe da cuenta que la capital del país entregó el soporte en la noche de este martes.



No obstante, respecto de los otros municipios el Ministerio Público adelantará las investigaciones disciplinarias que se considere a cada ocasión.