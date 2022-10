Increíble: mujer fingió embarazo para evitar que su esposo la dejara en Soledad, Atlántico

Hasta el pasado 17 de agosto, Danny Junior Rada Guerrero, habitante de Soledad, Atlántico estaba convencido de haber tenido una hija, con quien fuera su pareja sentimental, Shirly María Bolaños Ramos, pero todo se derrumbó cuando descubrió que la mujer había fingido el embarazo para que él no la dejara.



El joven afirma que ese día Shirly María salió con su maleta a la clínica Adelita de Char de Soledad para tener a su hija a través de un parto natural, al cual él no pudo asistir por temas laborales.



Sin embargo, cuando Dany volvió a casa, cuenta que se encontró a Shirly de regreso, pero sin la bebé. Ante el hecho, la cuestionó y esta le aseguró que la niña se había quedado en UCI por problemas del corazón, donde solo ella podía visitarla.



Le puede interesar: ¿No puede iniciar sesión? Instagram confirmó que presenta algunas fallas este lunes



Así entonces, el padre se confió de las palabras de su mujer, quien para mantener el engaño le mostraba fotos de una niña diferente. Mientras tanto, la supuesta madre bajaba de peso y no presentaba ninguna queja sobre el parto.



De igual forma, comenta que por los afanes del día a día nunca se detuvo a cuestionar por qué la bebé de las fotos siempre se veía vestida con trajes costosos, pese a que no le había comprado esa ropa.



"Yo me convencí que era mi hija porque le vi un trajecito puesto que un día le compramos", señala Rada, quien tampoco se percató de que en las fotos la niña no aparecía rodeada de nadie, ni siquiera de las enfermeras del lugar, pero fue hasta este 29 de octubre cuanto llego en solitario a la clínica donde supuestamente había nacido la menor y se dio cuenta de que ese embarazo nunca existió.



Ante el hecho, el hombre decidió enfrentar a su pareja, cuestionándola por el destino de la bebé, pero al verse confrontada la mujer, le afirmó que había tenido un embarazo psicológico. Luego de eso le dijo que en realidad había tenido un aborto a los ocho meses de gestación.



Lea además: "Esta red no puede ser un lugar infernal": Elon Musk anunció que ya compró Twitter



No obstante, el hombre decidió acudir a la Policía donde ordenaron el arresto preventivo de Shirley porque pensaron que se trataba de una desaparición forzada de menor o de un posible tráfico de niños, pero, una vez la mujer estuvo en custodia de las autoridades, decidió contar la verdad: llevaba nueve años, operada para no tener hijos y sin posibilidades de concebir.



Según lo relatado por la mujer, todo lo había inventado con un repentino incremento de peso para que su pareja, que es diez años más joven que ella, no la fuera abandonar.



La versión la confirmó Leonela Barraza, gerente de la Clínica Adelita de Char, quien, dijo que Shirley "en el sistema no tiene documento de ninguna prueba de embarazo, como tampoco controles prenatales".



Sin embargo, ante los cuestionamientos de Danny por la vez que la llevó de urgencias por el parto o para las supuestas visitas a la bebé, estos aseguraron que sus ingresos siempre fueron "por enfermedad general y solamente por el servicio de urgencias".



Por lo pronto, Shirley está en un paradero desconocido, luego de escaparse de las autoridades mientras recibía valoración médica en la misma clínica, donde se supone, que hace dos meses y medio, dio luz a la hija de Dany.