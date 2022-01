El Ministerio de Salud junto al Ministerio de Trabajo expidieron este jueves una circular conjunta a través de la cual se detallan los nuevos lineamientos a tener en cuenta para determinar quiénes requerirán incapacidad médica en el caso de estar contagiados con covid-19.



Al respecto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que este será emitido solo para las personas sintomáticas y que, además, para que un médico lo proporcione, este deberá tener en cuenta qué tipo de labor realiza la persona que está contagiada.



"Deben indagar si las personas pueden hacer trabajo en casa y, en caso de que no puedan hacerlo por motivos de su oficio, se puede expedir la respectiva incapacidad por el periodo de aislamiento sin necesidad de la prueba, sino con base al diagnóstico que se realiza", explicó Ruiz.



Con relación a las personas que tengan contacto estrecho con un caso positivo, pero estén asintomáticas, el Ministro detalló que si tienen completo su esquema de vacunación no solo no necesitan cumplir con el aislamiento, sino que además, no requieren incapacidad y pueden continuar con sus actividades laborales.



En el caso de los ciudadanos que no tienen esquema de vacunación completo o no se han inmunizado, la circular determinó que estos deben aislarse durante 7 días desde el primer día de exposición y realizarse la prueba diagnóstica para, en el caso de obtener un resultado positivo, se le genere la incapacidad correspondiente.



Entre tanto, el documento también detalló que las empresas no deberán solicitar a los empleados que fueron sintomáticos realizarse una prueba PCR para el reintegro a sus labores porque, a partir de ahora, solo bastará con los siete días de aislamiento, esto a menos de que una vez cumplidos aún tenga síntomas.