Hombre secuestró al hijo de su expareja porque no quiso volver a tener una relación con él 

En las últimas horas se anunció la captura de un hombre secuestró al hijo de su expareja luego de que esta se negara a volver con él, la víctima fue identificado como un menor de 8 años.



El Gaula de Medellín efectuó la captura y la liberación del menor que había sido raptado desde el 4 de febrero, cuando le dijo a su madre que iba a llevarlo de paseo.



Según el reporte de la Policía, el sujeto se trasladó desde la capital Antioqueña hasta el Valle del Cauca.



Durante los días en los que el menor estuvo secuestrado el hombre amenazó atentar contra la vida del menor.



“Al niño no lo llevo. Venganza es cuando le pasa algo al hijo: lo mata, lo ahoga o algo así. Si a Samuel le llega a pasar algo, lógico, que yo no me vuelvo a aparecer. Solamente le van a quedar los recuerdos”, se escucha en una llamada telefónica que sostuvo con la madre y fue compartida por Blu Radio.



La madre interpuso la denuncia ante el Gaula y los investigadores consiguieron seguir el recorrido del hombre y el menor, interceptándolo cuando estaba por llegar a Medellín.



"En coordinación con la Fiscalía, se logró establecer que el menor fue llevado al departamento del Valle y posterior al departamento de Antioquia. En un operativo relámpago se logra el rescate capturando al padrastro", declaró a Blu Radio el mayor Adrián Ramos, jefe regional Antisecuestro y Antiextorsión No. 6.



Tras el rescate, el menor fue trasladado a un centro asistencial donde evaluaron sus condiciones de salud.



Por su parte, el hombre fue dejado en disposición de la Fiscalía, la cual lo acusa de cometer el delito de secuestro simple.