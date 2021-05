Defensor del Pueblo: "hay que levantar de manera inmediata y humanitaria los bloqueos"

Valentina Rosero Moreno

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado de urgencia a los líderes de las manifestaciones para que levanten los bloqueos que, según indicó, han perjudicado en mayor medida al sector agropecuario y agroindustrial.



En diálogo con La FM, Camargo dijo que es necesario que “levantemos de manera inmediata y humanitaria los bloqueos” porque no se puede seguir permitiendo que se paralice el país (...) la protección de los Derechos Humanos es prioridad y eso implica garantizar la seguridad alimentaria, los insumos, los servicios médicos, y el orden público”.



De igual forma, se refirió al desabastecimiento de comida en diferentes zonas del país, que ha llevado a que los precios de los alimentos se hayan encarecido y aseguró que esta es una situación que ha generado efectos devastadores.



Lea además: "Renuncia de Miguel Ceballos es un acto de deslealtad": Centro Democrático



“No podemos seguir permitiendo que se paralice el aparato productivo del país. El desabastecimiento que esto ocasiona, afecta a miles de personas que han visto cómo se encarece su vida. Una minoría está causando efectos devastadores a nivel socio económico”, comentó.



Entre tanto, el Defensor también habló sobre las funciones que ha cumplido la Fuerza Pública durante las jornadas de manifestación y mencionó que en medio de los problemas de orden público que se han registrado en varias regiones “todos debemos poner nuestro grano de arena; gobernantes, generen esos caminos de diálogo respondiendo por la tranquilidad, el orden, y la garantía de los derechos en los municipios, tal como se los ordena la constitución y la ley”.



Camargo, además, invitó a los manifestantes a estar dispuestos a dialogar con el Gobierno Nacional para que no se continúen generando divisiones. “Los derechos de toda nuestra gente, deben ser protegidos y los bloqueos, los están vulnerando. Están afectando a millones de colombianos por concentrarnos en las diferencias y no en los puntos de encuentros”, afirmó.



“A los manifestantes, este es el momento de diálogo y no de las divisiones; pero este también es el momento para que la institucionalidad lidere, actúe y proteja los derechos de todos sin excepción, los hechos vandálicos deben ser combatidos por la autoridad y los excesos de las fuerzas del estado deben ser sancionados”, precisó Camargo.



Lea también: Habla Claudia Blum: "Colombia tiene una política exterior diversa y robusta"