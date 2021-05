Hasta 50 millones de recompensa por responsables de ataque a policía en Bogotá 

Alejandro Cabra Hernandez

El Director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien de información para la ubicación de los responsables del ataque con una bomba molotov a un policía en la ciudad de Bogotá.



Como Cristian Calderón fue identificado el agente de la Policía que fue quemado en la noche del sábado en Bogotá por parte de un grupo de vándalos al sur de la ciudad que lanzaron bombas molotov.



Según indicó el comandante de la Policía de Bogotá, mayor Antonio Gómez Heredia, los hechos se dieron en la Autopista Sur con carrera 68, en donde habían “actos vandálicos”. “Tan pronto llega personal del grupo móvil le lanzan bombas molotov a nuestros uniformados, una impacta en el cuerpo de uno de los policías”, explicó.

Según el director de la Policía Nacional, el patrullero, que lleva un año en la institución, presenta quemaduras de primer grado y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de la Policía “con un pronóstico reservado pero estable, y con complicaciones respiratorias”.



Además de la recompensa de hasta 50 millones por la información de los responsables de esta tentativa de homicidio, el general Vargas anunció la creación de un grupo especial de investigadores de la Dijín que trabajará en dar con los responsables del hecho a partir de los videos y la información que ya ha comenzado a recibir la Policía sobre el caso.

El hecho fue rechazado por el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, por medio de su cuenta de Twitter en donde escribió que: “Anoche unos bárbaros atacaron con bombas incendiarias a Cristian Calderón, un joven policía. Por el nivel de sus quemaduras se encuentra en UCI y en intervenciones quirúrgicas. DDHH de la Secretaría de Gobierno de Bogotá acompaña el caso”.

Difícil noche de orden público en Bogotá

Además de los hechos en los que resultó herido un miembro de la Policía, Bogotá vivió nuevamente una difícil noche en materia de orden público.



De acuerdo con el secretario de Gobierno, en el día número 25 del paro nacional se presentaron movilizaciones en 14 puntos de la ciudad y se reportó la presencia de al menos 3.500 manifestantes en movilizaciones y concentraciones que transcurrieron de forma pacífica a lo largo del día.



Sin embargo, según Gómez, “en horas de la noche, pequeños grupos violentos que solo buscan alterar el orden público atacaron a la policía y trataron de vandalizar unos lugares, lo que llevó a una intervención policial. Esto nos deja nuevamente con un saldo de varios civiles y policías heridos y lesionados en Bogotá”.



De acuerdo con el alcalde encargado de la ciudad, Alejandro Gómez, los momentos más difíciles se vivieron en el sur de la ciudad, puntualmente en la Autopista Sur y el Portal Américas, en los que resultaron heridos 16 policías.



El alcalde también denunció que en la noche del sábado se vivió una campaña de desinformación en redes sociales, en donde se afirmó que las ambulancias que atendían la emergencia cargaban material bélico o explosivo.



Se afirmó además que las ambulancias recogían a los lesionados para entregarlos a las autoridades y no a los centros de salud, hecho que fue rechazado por el funcionario, debido a que desencadenó ataques a 16 ambulancias y a la misión médica en la capital.



“Anoche atacaron a las ambulancias públicas y privadas de Bogotá, anoche lesionaron a las tripulaciones de las ambulancias y esto es supremamente grave; no solo se está ejerciendo un derecho a la protesta, sino que se estigmatiza a algo tan humanitario que se debe respetar”, aseguró el alcalde encargado de la ciudad.



“Esta es una actividad metódica y perversa para atacar a médicos y enfermeras que tratan de salvarle la vida a las personas”, agregó Gómez.



El funcionario anunció que se harán las respectivas denuncias ante las diferentes instancias nacionales e internacionales por los hechos que llevaron a los ataques en contra de la misión médica en la ciudad.



Además, tanto el alcalde como el secretario de Gobierno hicieron un especial llamado a los manifestantes para que respeten y permitan la movilidad de la misión médica, el personal de salud, y el transporte de elementos esenciales para la prestación de servicios de salud, y para que se encuentre una solución pacífica a la crisis.



“Esta violencia fratricida no nos va a llevar a ningún mejor país. Es momento de una reflexión seria a quienes convocan a la movilización, a todos los sectores políticos, al presidente Iván Duque, sobre cómo salimos de esto de manera política y dialogada, sin más heridos civiles. Todos colombianos, todos pueblo, todos humildes”, afirmó el secretario de Gobierno.