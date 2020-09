Gobierno pide no estigmatizar a policía tras muerte de Javier Ordóñez

Alejandro Cabra Hernandez

El Gobierno nacional hizo un llamado a la sociedad colombiana para que no se estigmatice a la Policía Nacional como institución, tras los hechos ocurridos en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá, donde dos agentes de la Policía se vieron directamente en la muerte del ciudadano Javier Ordóñez tras someterlo a varias descargas eléctricas.



El Ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que “los hechos violatorios de la ley en que puedan haber incurrido algunos uniformados, no pueden conducir a la estigmatización general, al señalamiento general que algunos pretenden hacer de la Policía Nacional”.



Lea también: Identifican a seis de los muertos en disturbios del miércoles en Bogotá



Así mismo, reiteró que el Gobierno Nacional tiene cero tolerancia con quienes portando el uniforme vulneren el ordenamiento constitucional y legal.



“El Gobierno Nacional y, por supuesto, la Policía continuarán prestando, por instrucciones del señor Presidente de la República toda la colaboración que requieran las autoridades competentes para efecto de que avance la investigación, se esclarezcan los hechos, se individualicen las responsabilidades y se impongan las sanciones que correspondan”.



Al respecto el Ministerio de la Defensa informó sobre la suspensión de los patrulleros involucrados en los hechos que se investigan.



Igualmente, el Gobierno Nacional pidió a la sociedad colombiana mantener la calma y la serenidad en estos momentos en que algunos están invitando a continuar con el vandalismo.



Por su parte, el Viceministro del Interior, Daniel Palacios, afirmó que el Gobierno rechaza la muerte del ciudadano Javier Ordóñez, como también lo hace con los actos violentos de la noche del miércoles, en los que se registraton otras siete muertes, en condiciones aún no esclarecidas.



“El dolor no puede ser la justificación del vandalismo. El Gobierno Nacional entiende ese dolor, pero es el momento del llamado a la calma y a la serenidad y no poner en riesgo más ciudadanos como ocurrió este domingo”, señaló Palacios.



De acuerdo con el Ministro de la Defensa, lo sucedido en la noche del miércoles, 9 de septiembre, no fue la expresión democrática de unos reclamos que en términos sociales son legítimos.



“Lo que pasó este miércoles fue la más grave expresión de vandalismo y violencia organizada, porque nadie puede suponer que las cosas se presentaron de forma espontánea en un sitio y en otro de manera simultánea”, puntualizó el titular de la Defensa.



En este sentido, Trujillo indicó que el Gobierno Nacional trabaja en acción coordinada con la administración distrital para recuperar la normalidad en provecho de la ciudadanía y expresó que habrá recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que facilite la ubicación de los participantes en los actos vandálicos de este miércoles en Bogotá.



“Colombia necesita tranquilidad y para eso tiene unas instituciones fuertes, sólidas, con experiencia con gran capacidad de actuación legítima”, concluyó Trujillo.