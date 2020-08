Gobernadores pidieron el Gobierno Nacional entregar recursos para reactivación económica

Erika Mantilla

Desde la Federación Nacional de Departamentos instaron al Gobierno para que desembolse la sobretasa al Acpm, libere el Fondo de Pensiones de Entidades Territoriales, Fonpet, y en general entregue recursos para la reactivación económica y atender la emergencia por el covid-19.



La solicitud la hizo el grupo de gobernadores que participaron en la reunión virtual, entre ellos, los de Atlántico, Quindío, Meta y Valle del Cauca que estuvieron acompañados por los secretarios de Hacienda de los 32 departamentos. En representación del Gobierno Nacional, acudieron el viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Juan Pablo Zárate, y la directora técnica, María Victoria Jordán.



“Los gobernadores y secretarios de Hacienda quedamos tristes porque esperábamos una mejor actitud de parte de Viceministro de Hacienda, en el sentido de reconocer que tenemos dificultades para acceder a los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territorial (Fonpet), para cumplir con nuestras mesadas pensionales y, sobre todo, para tener recursos que nos permitan funcionar de una mejor manera y poder apostarle a la reactivación económica”, manifestó el director de Hacienda del Valle, José Fernando Gil Moscoso.

Lea además: Desempleo en Cali, así estuvo en junio de 2020

Los mandatarios regionales criticaron que no se hayan hecho realidad las ayudas ofrecidas por el Gobierno a los departamentos. La Federación Nacional de Departamentos buscará que de parte del Gobierno haya ayudas ciertas.



“Por ejemplo, la mencionada ayuda con la sobretasa al ACPM, aún no ha sido desembolsada y todavía nos siguen imponiendo requisitos para el desahorro y los recursos extraordinarios del Fonpet, que no nos permiten acceder a esos recursos para funcionar adecuadamente”, agregó Gil Moscoso.



Algunos departamentos calculan que sus ingresos se redujeron hasta en un 50%.



“Por ejemplo, en el Valle los ingresos corrientes de libre destinación se han reducido en $200 mil millones. De $639 mil millones que pensábamos recibir, vamos a recibir por el orden de los $400 mil millones y, por eso, necesitamos la ayuda del Gobierno nacional”, agregó el funcionario.

