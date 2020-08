Gobernador (e) de Antioquia se recupera del coronavirus: fue declarado paciente 'no covid'

Natalia Moreno Quintero

Avanza la recuperación del gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, quien informó en la tarde de este lunes que fue declarado paciente 'no covid', es decir, que ya no transmite el virus.



A través de un video publicado en Twitter, Suárez manifestó que sigue "evolucionando favorablemente. Hoy es mi día número 12 y he sido declarado paciente no covid, es decir que ya no transmito el virus, no transmito la enfermedad".



"He sido pasado a una habitación de pacientes no aislados, un paso más adelante en mi proceso de recuperación. Desde ayer me retiraron el oxígeno y he respondido muy favorablemente", completó.

Cabe mencionar que el pasado viernes el Gobernador fue ingresado en un centro asistencial de Medellín tras presentar una disminución en su capacidad respiratoria, producto de su contagio de coronavirus.



El 23 de julio se dio a conocer que Suárez había contraído el virus, así como Henry Horacio Cháves, gerente de Comunicaciones, y Claudia García, directora de Planeación Departamental.