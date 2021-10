Gaviria y Pastrana, los expresidentes que estarían implicados en los 'Papeles de Pandora'

Andrés Pastrana y César Gaviria protagonizan este domingo una polémica generada por 'Pandora Papers', una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que señala a los expresidentes de utilizar paraísos fiscales.



De acuerdo con el informe, realizado por más de 600 periodistas y 150 medios, la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo evidenciaría que decenas de líderes mundiales habrían creado sociedades en paraísos fiscales para ocultar sus fortunas.



Según las revelaciones, expresidentes de varios países del mundo tendrían participación en fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles en países como Islas Vírgenes Británicas o Panamá.



La investigación, que en Colombia fue llevada a cabo por la alianza El Espectador-Connectas, asegura que Gaviria y Pastrana buscaron los servicios de paraísos fiscales después de haber entregado sus presidencias.



En el caso de Andrés Pastrana, las indagaciones detallan que el expresidente estaría vinculado a Vanguard Investment Inc., una sociedad offshore en Panamá con la cual habría administrado su patrimonio desde 2016.



El 100% de las acciones de esta sociedad están a nombre de la compañía colombiana Salatina Puyana y Cia S. en C., de la que Pastrana y su familia son los beneficiarios finales. Esta sociedad, constituida en 2002, también estaría vinculada a una cuenta bancaria de Estados Unidos que cuenta con cerca 600.000 dólares.



Aunque no hay pronunciamiento reciente del expresidente sobre estos descubrimientos, en previas ocasiones él ya habría manifestado que sí se ha declarado esta actividad en Colombia porque el objetivo de esta es “invertir en el extranjero”.

César Gaviria, por su parte, tendría una relación entre varias empresas que habrían sido creadas por él junto a algunos miembros de su familia en Panamá.



Según los informes, Gaviria y su hermano Luis Fernando constituyeron MC2 Internacional S.A., una sociedad con la que se pasó a controlar una firma en el sector de hidrocarburos.



Esta compañía posteriormente se convirtió en la única accionista de la sociedad colombiana con el mismo nombre y con la cual se habrían desarrollado operaciones de comercialización, compresión, transporte y almacenamiento de gas natural.



El Consorcio de investigadores aseguró que, aunque Gaviria no contestó las preguntas sobre esta sociedad, su hermano sí lo hizo y mencionó que "la información financiera y tributaria está amparada por la reserva documental".



En esta investigación también estarían involucrados presidentes en ejercicio como Sebastián Piñera de Chile, Guillermo Lasso de Ecuador y Luis Abidaner de República Dominicana.