Flip rechazó acusaciones de Enrique Gómez a periodistas por operación militar en Putumayo

Las diferentes versiones que han surgido por el operativo realizado por las Fuerzas Militares en la vereda El Remanso, zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, en donde once personas resultaron muertas continúan causando controversia en la opinión pública.



Tal ha sido la investigación, que los medios de comunicación Vorágine, Cambio y El Espectador recopilaron testimonios que no coinciden con las declaraciones entregadas por parte de las Fuerzas Militares. Por la investigación, el candidato presidencial del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, aseguró que los medios de comunicación han tergiversado la información.



“Ni más faltaba, los medios de comunicación no son juzgados ni jueces de los valientes hombres que componen las Fuerzas Armadas. El debido proceso debe darse en todas las circunstancias”, expresó Gómez.



El candidato además reiteró: “Varios medios han asumido las banderas del narcotráfico en demérito de las poblaciones más vulnerables del país”.



Frente al caso, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó las declaraciones que calificó de estigmatizantes en contra de los periodistas de Vorágine, Cambio y El Espectador.



“Este tipo de señalamientos, infundados y que además vinculan a los periodistas con acciones ilegales como el narcotráfico, buscan deslegitimar su trabajo, pero sobre todo los pone en peligro. Relacionar a medios de comunicación con grupos de narcotráfico es crear una narrativa que desconoce la realidad, pues la prensa colombiana ha sido uno de los actores más violentados por el narcotráfico”, aseguró la Flip en un comunicado.



La Fundación aseguró que los señalamientos de Gómez eran irresponsables y ponían en riesgo la integridad de los periodistas que hacen parte de esos medios y particularmente de quienes hacen presencia y reportería en las zonas con más riesgo en el país.



“El candidato desconoce que, de hecho, el periodismo debe tener todas las garantías para poder investigar sobre asuntos de alto interés público, que no necesariamente llevan un proceso en la justicia. Un aspirante a la Presidencia debe propender porque exista un buen clima para ejercer el periodismo. Sin embargo, Gómez se aleja de esas obligaciones y pretende aleccionar sobre qué contenidos deben ser investigados”, expresó la Flip.



Finalmente, la colectividad le hizo un llamado a la Procuraduría General y al Consejo Nacional Electoral para que empleen una estrategia de prevención electoral en contra de la prensa y se le interpongan sanciones a quienes cometan esa acción.