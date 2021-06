Farc reconocerá responsabilidades en secuestros este miércoles

angela marcela alvarez

Este miércoles la Comisión de la Verdad llevará a cabo un encuentro que se centrará en el reconocimiento de responsabilidades sobre secuestro por parte de la antigua guerrilla de las Farc.



Este acto, que iniciará a las 9:00 a.m en Bogotá, es la conclusión de un proceso que inició en enero de 2020 y en el que se propiciaron previamente siete conversaciones públicas y privadas.



El encuentro contará con la presencia de Rodrigo Londoño, Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada, tres antiguos integrantes del secretariado guerrillero, quienes junto con otros excombatientes reconocerán, de cara a la sociedad, las decisiones y acciones que cometieron relacionadas con la práctica del secuestro.



Lea también: Juan Manuel Santos declarará este viernes ante la Comisión de la Verdad



Por parte de las víctimas, en este escenario estarán presentes Ingrid Betancourt, Alan Jara, Luis Eladio Pérez y John Frank Pinchao, entre otros.



Además, se tienen pensados otros dos encuentros, el segundo será el viernes 25 de junio a las 9:30 a.m. en Rionegro (Antioquia),se llevará a cabo el segundo encuentro que estará enfocado en el reconocimiento de responsabilidades sobre el asesinato de la hermana Yolanda Cerón Delgado por parte de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.



Este hecho ocurrió el 19 de septiembre de 2001 en Tumaco, Nariño, frente a la iglesia La Merced de dicho municipio.



Guillermo Pérez Alzate, conocido en la guerra como ‘Pablo Sevillano’, y otros exintegrantes del Bloque Libertadores del Sur de las AUC harán un reconocimiento público de sus responsabilidades en este hecho.



Con el caso de la hermana Yolanda, la Comisión de la Verdad busca dar relevancia a la situación de vulnerabilidad que viven los líderes y lideresas sociales y la necesaria protección que el Estado debe brindar a quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos en comunidades y territorios afectados por el conflicto armado. Solo este año, según el Instituto para el Desarrollo y la Paz, se ha registrado la continuidad del fenómeno con 74 asesinatos.



Por último, el sábado 26 de junio a las 9:00 a.m. en Cali, la Comisión de la Verdad organizó el Encuentro de la Verdad para reconocer la dignidad de las víctimas en el Valle del Cauca.



Lea también: ExFarc entregaron información sobre 55 desaparecidos en el marco del conflicto



Para este acto se tomaron en cuenta tres casos emblemáticos de secuestro masivo ocurridos en la región: el de la Iglesia la María, el secuestro del Kilómetro 18 y el secuestro de 12 diputados del Valle (y asesinato de 11 de ellos). También se compartirá la historia del secuestro de Francisco Javier Solórzano, Mayor de la Policía Nacional.



A esta convocatoria asistirán víctimas directas de cautiverio, los sobrevivientes y sus familiares.