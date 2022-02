Familias protestan por la inseguridad en Bucaramanga, tras la muerte de una joven 15 años

Cerca de dos mil personas, entre estudiantes, padres de familia y comunidad educativa se concentran en el Mesón de los Búcaros, para rechazar la muerte de Nickol Valentina Rodríguez, la joven de 15 años, estudiante de la Normal quien falleció este jueves a la medianoche, luego de recibir tres puñaladas por robarle el celular en el túnel de este intercambiador.



Aunque la policía adelanta una investigación y ofrece 50 millones de pesos por información que dirija a los responsables del homicidio, la comunidad rechaza la inseguridad en la zona y pide vigilancia permanente en el túnel, pues los estudiantes se ven obligados a transitar por allí para poder llegar al colegio.



Los papás de la joven hacen presencia en el lugar, quienes fueron abrazados por la comunidad, que con este plantón demuestra su apoyo y rechazo al hecho que le quitó la vida.



En el lugar, además se escuchan voces de indignación.



“La inseguridad no es solo en la Normal, sino en todos los colegios de Santander y del país. La perdida de la vida de Nickol tiene que sentar un precedente en protección a nuestros menores que salen de estudiar y terminan asesinados. ¿Dónde están las autoridades? Esto no se debe quedar en palabras. Todos tenemos hijos y nos puede pasar algo así, necesitamos una ley que se llame Nickol Valentina en justicia de la pérdida de la vida de esta hermosa niña”, señaló un padre de familia.



“Hoy se quebranta una familia por la ineficiencia de nuestros gobernantes. Pedimos como padres de familia el acompañamiento diario para nuestros niños, no de dos días. Necesitamos garantías, hoy fue Nickol, mañana puede ser mi hija o la de cualquiera, exigimos la presencia del alcalde y de la policía”, destacó otra madre de familia presente en el plantón.



Relataron además, que los estudiantes ingresan todos los días a las 6:30 a.m. y que nunca se ve un policía a esa hora. “Los parques aledaños están solos, salen a las 12:30 a buscar almuerzo, es un foco de inseguridad. El Parque de los Niños tiene un guarda de seguridad, pero ayer brilló por su ausencia”, agregó.



Una de las estudiantes relató que una madre de familia, integrante del consejo directivo, hace un mes le envió una carta al Alcade de Bucaramanga, pidiendo más aseo y seguridad para los estudiantes. Según dijo nunca tuvo respuesta.