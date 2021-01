Extranjeros que no acaten medidas por el covid-19 serían expulsados del país: Migración

Erika Mantilla

Cualquier extranjero que sea descubierto incumpliendo las medidas de aislamiento decretadas por la pandemia del covid-19 o involucrado en actividades que pongan en riesgo la salud de las personas en territorio nacional, podrán serán expulsados del país, notificó este martes el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios.



La postura del funcionario se dio a conocer luego de que las autoridades en Bogotá intervinieran una fiesta clandestina en el sector de Kennedy, en la que participaban 65 personas de nacionalidad venezolana.



La entidad detalló que todos fueron sancionados, se les impuso el comparendo y se les notificó que serán enviados a su país.



Espinosa consideró que ese tipo de actividades no tienen ninguna justificación, considerando el momento que atraviesa el país por cuenta de la pandemia del coronavirus.



"Este no es momento de bajar la guardia. El covid-19 no se ha marchado y no distingue pasaportes. Una persona que se pone en riesgo, está poniendo en riesgo a todo un país, por eso debemos cumplir con las medidas de las autoridades locales. No vamos a permitir que unos cuantos pongan en riesgo a la ciudad y al país", indicó.



También instó a la ciudadanía para que cumpla las determinaciones de las autoridades locales y departamentales, e hizo un llamado para que en caso de evidenciar cualquier infracción en ese sentido, reporten a las dependencias competentes.



