Expectativa de las víctimas por imputación de la JEP a exlíderes de las Farc

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Como un paso adelante calificaron algunos de familiares de los diputados del Valle asesinados por las Farc la imputación por parte de la JEP a siete miembros del secretariado de la extinta guerrilla por los casos de secuestros, pero también se mostraron a la expectativa de que las próximas decisiones de ese tribunal sean contundentes.



Así lo expresó Sebastián, hijo de Héctor Fabio Arismendy, uno de los asambleístas, quien señala que “lo que sigue es un tema de mucha espera por parte nuestra, pero hay un primer paso en ese aspecto y estamos esperando que esas penas sean ejemplarizantes”.



“Nosotros hemos dado ejemplo en el sentido de perdonar, asimismo esperamos que el Estado responda de la misma manera, dando ese ejemplo con penas que muestren que hay la posibilidad de sentencias alternativas, pero que sean alternativas reales, donde se pueda ver esa reparación y esa verdad”, agregó Arismendy.



En ese sentido, Ángela María, hermana de Francisco Javier Giraldo, hizo un llamado a los exmiembros de las Farc que actualmente tienen curules en el Congreso de la República para que renuncien como señal de arrepentimiento.

Puede leer: JEP imputa al antiguo secretariado de las Farc por secuestro y toma de rehenes

Pero la suya no fue la única voz que hizo esa petición, tras conocerse la decisión de los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz.“Debería darse un componente ético en el caso de los hoy senadores que se vean imputados en este proceso (...) Creo que sí debe haber un componente ético en donde ellos a nivel personal podrían tomar una decisión”, señaló Clara Rojas, quien fuera secuestrada por la extinta guerrilla.



La idea también la apoya la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia: “Que dejen las curules inmediatamente, que nombren a otra gente de exfarc que no sean responsables de delitos de lesa humanidad. Yo creo que hay un límite moral para una sociedad”.



Y su copartidaria María del Rosario Guerra agregó: “Es preocupante que dos de los cabecillas de Farc, imputados por la JEP por la escabrosa práctica del secuestro, estén en el Congreso”.



Sin embargo, con este postulado no está de acuerdo Sebastián Arismendy, quien señaló que si bien los hechos pueden causar indignación, hace parte de lo pactado en La Habana.

“El partido político nació por el Acuerdo de Paz y la idea es que ellos pudieran participar porque al final la guerra empezó por eso. Sé que es un tema muy de lo inmediato, de rabia, pero hacer eso sería volver al principio y no realizar lo que todos en algún principio pensamos, que es cerrar ese ciclo de guerra”, argumentó.

"Es importante la decisión de la JEP, sin embargo, nos sorprende que se haya tardado tres años para tan solo imputar a estos delincuentes por crímenes ampliamente conocidos", Gabriel Velasco, senador.

Llamado de Duque

​

Sobre el tema, el presidente Iván Duque afirmó ayer que las sanciones por graves delitos, como el secuestro, deben ser proporcionales, efectivas y no deben conllevar la revictimización de quienes fueron agredidos por los responsables de tales crímenes.



“Si bien vemos que se adelantan imputaciones por el delito de secuestro a quienes ejercieron el mando superior de grupos terroristas, también es importante, y es lo que está a prueba, que esas sanciones sean proporcionales y sean efectivas y que no traigan la revictimización de quienes fueron flagelados porque quienes cometieron esos crímenes no tengan esa sanción”, aseveró el Jefe de Estado.



Por su parte, el exjefe negociador de Paz, Humberto de la Calle, aplaudió la decisión “trascendental” de la JEP: “Muestra que no se pactó impunidad. Involucra los máximos dirigentes. Participan las víctimas. Aplica responsabilidad de mando. Farc debe asumir consecuencias. Los demás responsables no pueden ser inferiores”.



De su lado, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, explicó que este proceso se trata de una búsqueda constante de la verdad de las víctimas sobre lo que pasó y que en este caso se logró determinar que estas no son conductas “que manifiestan no errores en la guerra o necesidades en la guerra, sino crímenes de lesa humanidad”.

Los imputados por el tribunal fueron Rodrigo Londoño, último comandante que tuvieron las Farc, y los miembros del Secretariado Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, que actualmente son senadores.

En el Valle se iniciaron las inscripciones para elegir los miembros de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas del Conflicto Armado. El plazo para esta diligencia vence el 31 de marzo.

También los exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda Escobar.

La responsabilidad de cada uno de ellos en este proceso varía de acuerdo con los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado, pero, en general, se refiere a la intervención que como comandantes de la organización armada tuvieron para “privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida”.



Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que “se ha tomado una decisión muy importante por parte de la Justicia Especial para la Paz, ese tribunal ha anunciado al país que ha imputado a los miembros del Secretariado de las antiguas Farc por el terrible delito del secuestro. Y ha llamado al secuestro por el nombre que le corresponde; secuestro y no retención”.



Enfatizó que “un secuestro siempre será un secuestro y está condenado no solo por la justicia colombiana, a través del Código Penal, sino por toda la justicia internacional, que lo considera como un Delito de Lesa Humanidad”.



Entre tanto, los integrantes del Partido Comunes, antes Farc, se pronunciaron sobre la decisión tomada en su contra por los magistrados de la JEP, a través de un comunicado.



Indicaron que “durante las comparecencias, tanto individuales como colectivas, relacionadas con el caso en mención, tuvimos la oportunidad de aportar verdad, contribuir a esclarecer hechos de secuestro y satisfacer demandas de las víctimas”.



Agregaron que “esa conducta nuestra no cambiará, ya que nuestro compromiso con la paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición es indeclinable”.



ONU celebra

​

El presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Tarek Ladeb, señaló que todos los miembros del Consejo “acogieron con agrado los continuos avances de la JEP en el cumplimiento de sus mandatos, que son parte integral del proceso de paz, y destacaron la necesidad de respetar plenamente su independencia y autonomía”.



A su vez, el Consejo de Seguridad pidió a todas las partes cumplir con sus responsabilidades con las víctimas del conflicto armado, contribuyendo con la entrega completa de la verdad.



Ladeb aseguró también que está comprometido con considerar pronto la solicitud del Gobierno colombiano de ampliar el tiempo de la Misión de Verificación, para que apoye a la JEP en la verificación del cumplimiento de sus sentencias.