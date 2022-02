Estudiante habría dado viagra a 6 niños entre los 10 y los 14 años en un colegio del Atlántico

En el Instituto Educativo San Antonio del municipio de Piojó, Atlántico, se habría presentado el jueves 24 de febrero, la intoxicación de seis menores de edad entre los 10 y los 14 años, por consumo de viagra.



Según se conoce hasta el momento, algunos jóvenes de grado once habrían mezclado el medicamento con una gaseosa para repartirlo entre los estudiantes de grados inferiores en aras de ver su reacción.



El caso habría salido a la luz pública luego de que un padre de familia comentará que su hijo de grado séptimo se encontraba hospitalizado tras recibir una gaseosa de sus compañeros.



"Los niños expusieron que habían sentido malestares y notaron que la gaseosa estaba amarga. El niño llegó a la casa y fue cuando empezó a sentir varios síntomas y me tocó hospitalizarlo. Dijeron que todo fue parte de un juego de los compañeros de grado once", relató un padre de familia a Blu Radio.



"Era un juego que se repartían la gaseosa. Yo tengo una hija en el grado 11 y la bebida se la mandaron a ella y su hermano se la tomó por accidente. Los otros afectados, compañeras del grado 11, una de ellas llegó a la rectoría y dijo que tenía síntomas y que sintió la gaseosa amarga", añadió.



Jennifer Ripoll, secretaria de Salud de Piojó, indicó que tan sólo un menor de edad recibió atención medica tras el hecho.



“Solo hemos atendido a un niño y ya no tenía efectos. Sus signos se encuentran en buenas condiciones. No hemos recibido más niños”, expuso la funcionaria.



Ripoll agrego también que los menores podróan haber tenido acceso al medicamento por cuenta de sus padres, quienes harían uso del producto.



“Se cree que los niños mayores encontraron las pastillas por descuido de los padres. No hay mucha información detallada del caso”, explicó Ripoll.