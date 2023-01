"Estoy aterrada": Maia se despachó contra participante de 'La Descarga', de Caracol

La cantante barranquillera Maia se mostró furiosa por la actitud del participante ‘Franko’ en medio del concurso musical ‘La Descarga’ del Canal Caracol. La artista, quien es jurado en el programa junto a Marbelle y Santiago Cruz, regañó fuertemente al concursante por dejar cantando solo a ‘Gusi’, su compañero y mentor, en plena presentación.



Los concursantes interpretaban ‘Mariposa Traicionera’ de Maná. Todo iba bien hasta que Franko empezó a olvidar la letra de la canción, dejando solo a su acompañante. Dicha situación generó indignación en Maia, quien no tuvo pelos en la lengua para cuestionar su actitud una vez terminaron de cantar.



“Estoy aterrada, no me parece justo, perdóname Gusi, pero es que me da ira que te dejen ahí tirado. Yo nunca he cantado con Gusi, me muero por cantar con Gusi y tú estás teniendo esa oportunidad”, dijo la cantante.



Le puede interesar: ¿Qué ver en la TV? Estas son apuestas de los canales nacionales para este 2023



Ante lo sucedido, Gusi tampoco se guardó los comentarios y le pidió a Franko ser caballeroso en la música. “Si te caes, no me tires contigo porque yo estaba poniéndola toda por ti”, le dijo el artista colombo venezolano. “Hay que ser caballeros en la música y yo he tratado de llegar más allá de ella contigo”, agregó.



El hecho ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunos consideran que la actitud de Maia fue exagerada. “La verdad, sin tanto drama, no era para tanto y lo humillaron frente a todo un país”, escribió una usuaria de Twitter.