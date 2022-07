"Es una decisión tomada": nuevo MinDefensa sobre salida de la Policía Nacional de la cartera

El ministro de Defensa designado, Iván Velásquez, quien será el jefe de esa cartera en el Gobierno del presidente electo Gustavo Petro, aseguró que es casi un hecho que la Policía Nacional saldrá del Ministerio de Defensa para pasar al Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad.



"La salida de la Policía del Ministerio de Defensa yo creo que es una decisión tomada, que se adscribirá es lo más seguro, lo que está hasta este momento dicho, al Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad y no hay que inquietarse por eso", aseguró Velásquez en la entrevista.



Y reiteró: “Creo que, al contrario, se va a ganar en civilidad, se va a ganar en respeto por el Estado de Derecho”.



Lea aquí: Top-5: los mayores aciertos y desaciertos de Iván Duque en sus cuatro años como presidente



El nuevo MinDefensa aseguró que trabajará de la mano con las Fuerza Militares, pero reiteró que no habrá tolerancia con situaciones graves, tampoco serán permisivos.



“Este no va a ser un Gobierno para las venganzas, ni para la persecución ni para los odios, naturalmente tampoco va a ser un Gobierno permisivo, pueden estar tranquilos que no existirá una acción encaminada a desarrollar caserías de brujas o actuaciones, que pretenden lesionar sin ninguna justificación a las Fuerzas, ese no es el propósito”, expresó el ministro.



Velázquez les aseguró a las Fuerzas Militares que no habrá tolerancia con la violación de derechos humanos y hechos de corrupción, además reiteró que no habrá ningún tipo de persecución así como él la padeció en su momento, les pidió estar tranquilos a los uniformados que siguen ejerciendo sus labores militares.



El ministro además afirmó que espera que los integrantes de las Fuerzas Militares tengan confianza en sus labores y él así mismo sentir confianza en ellos.



Frente acabar el Esmad, el ministro aseguró: “Ese es un tema que hay que revisar con mucho cuidado, se ha presentado expresiones en la discusión pública respecto de la eliminación o de la reforma del Esmad, lo que sí es cierto es que Este ESMAD como se ha conocido no puede continuar", afirmó Velásquez en la entrevista.