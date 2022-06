En vivo: comienza la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad

Desde el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, la Comisión de la Verdad presenta al país su informe final. Un documento que promete explicar los orígenes y las razones del conflicto armado que hemos padecido por más de 50 años, para que algo así nunca vuelva a suceder.



En sus miles de páginas, este informe, que está distribuido en 10 capítulos, habla de lo que fue la violencia entre 1958 y 2016. Contiene hallazgos, análisis, conclusiones, recomendaciones y propuestas surgidas del proceso de esclarecimiento y de escucha.



Sin embargo la Comisión es clara en explicar que este no es un documento para esclarecer la verdad judicial de lo que ha ocurrido en el país en el marco del conflicto armado, lo que quiere decir, que no señalará a ningún responsable que no haya sido previamente juzgado por la justicia ordinaria.

Noticia en desarrollo...