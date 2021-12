En crucero, llegan a Cartagena siete personas contagiadas de covid-19

Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, confirmó que el crucero Even Seas Mariner, que cubre la ruta Miami, Key West, Cartagena y Panamá, viene con siete personas contagiadas con covid-19.



Johana Bueno, directora del Departamento de Salud Pública, confirmó que esta información fue notificada este martes 21 de diciembre a través de un manifiesto, donde el capitán de la embarcación detallaba los hechos,



“El manifiesto incluye la relación de los contactos estrechos. Todos se encuentran aislados. La embarcación llega a las 6:30 de la mañana de este miércoles 22 de diciembre al distrito de Cartagena”, Señaló Bueno.



La directora de Dadis agregó que, “de inmediato se tomaron todas las medidas, se hizo la identificación de los contactos estrechos y se dieron unas instrucciones específicas que comprenden la cuarentena en el barco y el aislamiento de los casos positivos y de sus contactos”



Bueno señaló que hasta el momento el barco permanecerá encallado, mientras el equipo profesional del departamento administrativo de salud evalúe la situación epidemiológica.



“Se verificará el cumplimiento de los protocolos por parte de la línea de cruceros Agencia Altamar; además, se considerará la situación para que no genere un riesgo para la ciudad. De ser necesario, se autorizará la bajada de quien requiera asistencia médica intrahospitalaria”, señaló el Dadis.



Por otro lado, en entrevista con La FM, el alcalde de Cartagena, William Dau, reafirmó que todos los ocupantes del barco "tienen que hacerse una prueba, quien no se haga la prueba no puede bajarse".



Cartagena ya tiene cerco epidemiológico

El Dadis ha consolidado un cerco epidemiológico con el fin de frenar los contagios en la ciudad, desde que la variante ómicron fue encontrada en los dos visitantes extranjeros.



“En Cartagena hay un enlace constante entre PRASS territorial, Laboratorio Departamental de salud Pública, Laboratorio UNIMOL y Migración Colombia para detectar posibles casos”, indicó Bueno.