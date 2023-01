ELN confirmó que sí estará en la reunión de emergencia con el Gobierno en Venezuela

La guerrilla del ELN que se encuentra en una mesa de negociación con el gobierno de Gustavo Petro, confirmó éste sábado que estarán en la reunión extraordinaria de la otra semana en Caracas, Venezuela, a la vez que reconoció que la mesa pasa por una crisis provocada por el gobierno por un anuncio que no fue pactado.



La guerrilla, indicó en su cuenta de Twitter, cuál es la agenda del encuentro del próximo miércoles, “reunión extraordinaria con la Delegación del Gobierno colombiano a partir del próximo miércoles 18 de enero. Temas para abordar: claridades para superar la crisis generada y la continuidad armónica del segundo ciclo”.



En tal sentido el máximo jefe del ELN, Antonio García, en la misma red social hizo varias precisiones a la situación en que se encuentra la mesa en la actualidad tras el frustrado cese bilateral al fuego.



“Existe crisis en la Mesa por cuanto se incumplió procedimientos y se hizo público un supuesto acuerdo que no existió. Los errores y las crisis no son malos, evidencian que somos humanos y nos equivocamos. Por tanto, debe reconocerse el error y rectificarse”, señaló en primer lugar.



Luego García sostuvo que “el ELN no ha cometido dicho error, no sería bueno dejar pasar ese error del gobierno, es necesario hacerlo ver y rectificar. Para nada es una estrategia del ELN, menos estamos buscando cobrar cuentas”.



Por último, el jefe del ELN indicó que “vamos a revisar lo acontecido en la Mesa en presencia de Garantes y Acompañantes Permanentes. Tenemos la madurez de analizar lo sucedido y retomar el camino acordado en diciembre. En los próximos días realizaremos la Reunión Extraordinaria, confiamos que saldrá bien”.