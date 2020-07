"Eliminación de segunda prueba de covid-19 para asintomáticos es un consenso médico": Duque

Natalia Moreno Quintero

El presidente Iván Duque aseguró que la eliminación de la segunda prueba de covid-19 para pacientes asintomáticos o con síntomas leves de la enfermedad que produce este virus está basada en un consenso médico y científico.



“No es un tema caprichoso. No es un tema arbitrario, es un consenso médico importante y que también tiene un sentido y es aprovechar las pruebas PCR en la búsqueda activa y no tener que hacer una utilización cuando ya el consenso médico es que después de 14 días un asintomático o una persona con síntomas leves se puede dar como recuperado”, indicó el mandatario.



Según el jefe de Estado, la modificación en el protocolo de seguimiento para las persona contagiadas con covid-19, que no presentan síntomas o que presentan síntomas leves, se hizo luego de varias reuniones con autoridades de salud nacional y con expertos de organizaciones internacionales de la Organización Mundial de la Saludad, OMS.

De otra parte, el presidente reconoció que lo ideal es que las EPS entreguen los resultados de las pruebas de coronavirus en 48 horas, sin embargo, aseguró que debido a dificultades en algunos lugares del país, no se ha podido cumplir con este tiempo. “Pero estamos aumentando esa velocidad”, agregó.



Duque recordó que desde que el virus llegó al país, el Gobierno Nacional ha venido aumentando la capacidad de hacer pruebas, pero la demanda internacional de pruebas, así como la adaptación del sistema de salud, ha complejizado el objetivo.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo énfasis en que si bien ya no se realizará la segunda prueba de covid-19 para asintomáticos o personas con síntomas leves, estos deben cumplir con los protocolos de bioseguridad y permanecer en cuarentena durante los 15 días recomendados.