El 'viacrucis' que viven los antiguos usuarios de la EPS Coomeva tras su liquidación

Filas desde las 5:00 de la madrugada, diligencias que parecen ir en círculos y tratamientos vitales que fueron suspendidos de un momento a otro, es parte del drama que viven los antiguos usuarios de Coomeva EPS en Cali y que fueron reasignados en otras entidades de salud.



“Hace dos meses intenté que a mi mamá, una mujer de 85 años que sufre de glaucoma y osteoporosis, la trasladaran a otra EPS, pero en Coomeva EPS me dijeron que no debía preocuparme, porque dizque había un nuevo socio y las cosas iban a mejorar. Ahora me trasladaron a Coosalud, que me informó que durante febrero mi madre debía ser atendida en la IPS que siempre ha tenido. Llamé ayer a esa lPS y me dijeron que la habían cerrado”, cuenta Martha Rocío Acosta, quien sostiene un grueso dosier con la historia clínica de su madre.



Acosta siente que la incertidumbre de hoy es muy similar a la que experimentó el año pasado, cuando su padre falleció tras una infección urinaria y su madre fue retirada sin previo aviso de Coomeva EPS, a pesar de ser beneficiaria. Estuvo dos meses cotizando como independiente hasta que logró revincularla. Y a pesar de que en diciembre obtuvo todas las órdenes que la señora necesitaba con los especialistas, debió empezar todo de nuevo.



Una situación similar atraviesa Stella Cardona, de 65 años, quien ahora es usuaria de Nueva EPS. Según explica, “se suponía que yo tenía una cirugía para el mango rotador y otra para senos paranales en la nariz, pero llegó la pandemia y esos procedimientos nunca me los hicieron”.

Para reportar un caso de barreras en el acceso a la salud en Cali contacte al 5554545 o al Whatsapp 3234710855 de la Defensoría del Paciente.

“Hoy apenas me dirigí a la sede de la Nueva EPS, en donde me autorizaron una cita con el médico general para empezar desde cero. Ya me tocó acostumbrarme al dolor, usted no se imagina cómo me arde la nariz con esta rinitis tan impresionante”, afirma.



Esta situación se ha agravado al punto de que los pacientes paliativos como Diana García también han resultado afectados. “Yo tengo cáncer de ovarios que me hizo metástasis desde hace 15 años, pero desde hace seis se reactivó de manera más fuerte. Se suponía que yo tenía una quimioterapia para el 1 de febrero, con hospitalización incluida, pero me la aplazaron y todavía no me han llamado de Sura para reprogramar el tratamiento”, explica.



Según cuenta Diana, “me toca casi iniciar desde cero, porque me imagino que primero tendré que ir a un médico general. Otro inconveniente que tuve fue que el miércoles -o sea el día después de la liquidación de Coomeva EPS- yo madrugué para hacerme unos exámenes, pero cuando fui a recoger los resultados, solo me entregaron la mitad, porque para ese entonces esa EPS ya no existía. Eso me pareció una falta de respeto”.



Jhon Murillo, defensor del Paciente de Cali, contó que hasta el 31 de enero se registraron 212 casos de barreras de atención a pacientes de Coomeva EPS, como dificultades administrativas o interrupción parcial de la prestación del servicio a pacientes oncológicos y gestantes.

Otra forma para reportar alguna irregularidad o tardanza en el proceso es contactase al 318 335 57 22 de la Personería Distrital de Cali.

“Estamos priorizando la ayuda para la entrega de medicamentos y la continuidad del cuidado en casa, pues tenemos algunos problemas por la suspensión de estos servicios. Las EPS, en reunión con la Secretaría de Salud, accedieron a continuar por un mes los tratamientos en las IPS en las que los usuarios de Coomeva ya eran atendidos. Esto mejoró parcialmente, pues hay algunos casos de contexto ambulatorio”, aseguró Murillo.



Además, reconoció que “parte de la congestión se debe a que los usuarios se abalanzan a los puntos de atención, pero es algo que ya hemos mejorado en estos tres días. La idea es que se capte la información del usuario, las bases de datos, para articularla con la del nuevo asegurador. Es por eso que es normal que la nueva EPS considere una primera valoración médica para iniciar la reapertura de su análisis de la historia médica”.

Abecé



¿En dónde puede consultar a qué EPS fue trasladado?

Mediante el link: www.minsalud.gov.co/Paginas/Consulta-Afiliados.aspx.



¿Puede uno cambiar la EPS asignada?

“Si dentro de los primeros 90 días de su traslado no está de acuerdo con EPS asignada, pueden a partir del día 91 tomar la decisión de cambiarse a su libre elección”, indicó Iván Mesa, director de Aseguramiento del Ministerio de Salud.



Si su EPS no le cumple, acuda a la Supersalud a través de la línea gratuita de atención 01 8000 513 700, opción 5 ó reciba orientación en el chat en supersalud.gov.co