"El poder es para servir": Duque defiende su política de gobierno y lanza pullas a candidatos

A cuatro meses de que acabe su mandato, el presidente Iván Duque continúa su gira por las regiones y en las últimas horas estuvo presente en la Cumbre de Gobernadores que se celebra en Sucre, desde donde no solo hizo un balance de su gobierno, sino que también agudizo las pullas contra las propuestas de algunos candidatos presidenciales.



Duque, quien terminará su mandato el próximo 7 de agosto, se refirió a lo que algunos aspirantes a llegar a la Casa de Nariño han manifestado con relación a la democracia del país y aprovechó para cuestionar lo que varios proponen en cuanto a gobernabilidad, economía y educación.



Sin mencionar el nombre de los candidatos, el Presidente aseguró que lo que están prometiendo algunos no beneficiaría a Colombia, sino que por el contrario afectaría el bolsillo de los ciudadanos.



"Cuando alguien dice que va a acabar con el sector de hidrocarburos o que Colombia va a dejar de explorar, a mí me quedan cuatro meses, señores, y hemos defendido lo que hemos creído, pero yo pregunto: ¿y en los departamentos de ustedes qué pasa?, ¿se van los taladros?, ¿se va la producción?, ¿se van las regalías?, ¿se van los empleos?", comentó.



De igual manera indicó que las propuestas de reestructurar los ejes bajo los cuales funciona el país, así como de acabar con el financiamiento de la educación superior no sería beneficioso sino que, según dijo, significaría afectar la democracia y la economía.



"Mucho cuidado con los que proponen acabar el Icetex y que dicen ahí se cancelan todas la deudas. ¿Qué pasa con los que están en el programa, los dejan afuera? ¿Y qué pasa cuando no haya a quién más prestar el recurso?", mencionó el Mandatario.



Y agregó que "eso es populismo, señores, los que proponen eso están proponiendo la ruina del sistema de financiamiento educativo. Los que no están en la gratuidad deben tener las herramientas financiamiento".



Entre tanto, se refirió a quiénes cuestionan la democracia de Colombia y mencionó que espera que, una vez él deje la Presidencia, el país no tenga que afrontar los desafíos que otras naciones han tenido que sobrellevar "porque las tragedias en América Latina ya se han visto y cuando empieza la ingenuidad que es que esas ideas son inofensivas, no pasa nada, las instituciones son muy fuertes".



"A mí sí me preocupa la defensa de la democracia, que entendamos que, o la democracia y la institucionalidad se defienden o todo lo que hemos logrado construir puede caer fácilmente en tres fenómenos que son destructivos. El poder es para servir en un marco de legalidad, saldré con la frente en alto el 7 de agosto a las 3:00 p.m., sabiendo que gobernamos bajo la legalidad, bajo la decencia y bajo el principio que aquí se protege la Constitución", precisó Duque.



En el marco de la Cumbre de Gobernadores, que se realizará hasta este domingo en Tolú, Sucre, el presidente Duque fue distinguido con la Orden Mariscal Sucre.